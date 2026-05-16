Pingpongozás közben esett össze egy férfi, leállt a légzése is

A terem sportolói azonnal a férfi segítségére siettek, tárcsázták a 112-es segélyhívót, majd mentésirányító bajtársunk utasításait követve légzésvizsgálatot végeztek. Mivel a beteg már nem lélegzett, a mentésirányító azonnal újraélesztésre instruálta a bejelentőket, akik egymást váltva küzdöttek a beteg életéért, miközben mentőgépkocsi és esetkocsi indult a helyszínre – derült ki az Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzéséből.

„Kiérkező bajtársaink átvették és emelt szinten folytatták az életmentést. A bátor sportemberek helytállásának és bajtársaink szakmai teljesítményének köszönhetően a férfi keringése visszatért. Állapotstabilizálást követően kórházba szállították a mentők” – zárul a bejegyzés.