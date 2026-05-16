Több országrészben is tekintélyes mennyiségű eső esett – térkép

A Tiszától nyugatra lehullott eső mennyisége szombat reggelig jellemzően 10 és 30 milliméter között volt, de a Nyugat-Dunántúlon kisebb körzetekben 40-50 milliméter esőt hozott az ország fölé húzódott frontrendszer.

Eddig a vártaknak megfelelően a Tiszántúl nagy részén esett a legkevesebb eső, arrafelé lehetnek olyan – jellemzően kisebb – körzetek, ahol az országos átlagnál jóval kevesebb lesz a csapadék.

A HungaroMet veszélyjelzése szerint szombaton várhatóan az ország középső, délnyugat-északkelet irányú szélesebb sávjában 24 óra alatt több mint 20 milliméter eső hullhat, de kisebb körzetekben 30-40 milliméter is eshet. Az intenzív csapadékhullás vasárnap a reggeli, déli órákig folytatódhat, helyenként további 15 milliméter körüli vagy afeletti összegekkel.