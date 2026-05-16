2026. május 16. szombat Botond, Mózes
Nyitókép: Edwin Remsberg/Getty Images

Máris jön az újabb adag zuhé – figyelmeztetések, térkép

Infostart

Az aszályos időben minden csepp eső aranyat ér – de eddig az ország egyes területeire alig jutott. Keleten most a napsütés hozhatja el az esőt.

Szombat reggel és délelőtt átmenetileg többfelé volt hosszabb szünet, amikor nem esett az eső, ám a HungaroMet tájékoztatása szerint a nedves levegő utánpótlása folyamatos: délnyugat felől érkezik az újabb hullám, amelyből nagy területen várható újabb jelentős mennyiség. Főként a Dunántúl fölött mozgó csapadékrendszer terjeszkedik, erősödik egyre határozottabban – írták a Facebookon.

A keleti határvidéken hosszabb időre is kisütött a nap – ez segíthet a légköri instabilitás erősödéséhez, amely kedvez a zivatarok kialakulásának – Erdélyben a hegyvidéki tájakon már meg is jelentek az első cellák.

Forrás: Facebook/HungaroMet
Forrás: Facebook/HungaroMet

A HungaroMet honlapja szerint hat nyugati vármegye kivételével az egész országra elsőfokú veszélyjelzés van érvényben erőteljes zivatarok kialakulása miatt, és az ország közepének régiójára szintén citromsárga figyelmeztetést adtak ki a várható nagy mennyiségű eső miatt.

Magyar Péter: elfogadjuk Orbán Viktor és a volt kormánytagok döntését

