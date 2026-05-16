ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.5
usd:
310.96
bux:
131696.18
2026. május 16. szombat Botond, Mózes
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
John Travolta amerikai színész a Karma címû film bemutatóján a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon 2026. május 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Teresa Suárez

John Travolta a Cannes-i díja után: Nem reméltem, hogy a filmemet elfogadják

Infostart / MTI

Tiszteletbeli Arany Pálmával tüntették ki életművéért John Travoltát péntek este a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon a rendezőként jegyzett első nagyjátékfilmjének díszbemutatóját követően.

„Mindig is az Arany Pálma-díjas filmek voltak a kedvenceim. Nem is tudom elhinni. Ez felülmúlja még az Oscar-díjat is” – mondta meghatódva John Travolta, amikor átvette az előre be nem jelentett életmű-díjat a fesztivál művészeti igazgatójától, Thierry Frémauxtól.

A 72 éves amerikai filmsztár visszatérő vendége a cannes-i fesztiválnak. Három alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak: Quentin Tarantino Arany Pálmát nyert Ponyvaregény című kultuszfilmjének 1994-ben, majd az Életem szerelme (1997) és A nemzet színe-java (1998) című filmeknek.

A tiszteletbeli Arany Pálma átvételekor John Travolta elmondta, hogy mennyire meghatódott akkor is, amikor megtudta, hogy első rendezését beválogatták a cannes-i fesztivál egyik párhuzamos programjába, a Cannes Premiere szekcióba.

„Nem reméltem, hogy a filmemet elfogadják” – mondta, hozzátéve, hogy „úgy sírt, mint egy kisgyerek”, amikor Thierry Frémaux novemberben bejelentette neki, hogy a filmet meghívták Cannes-ba.

John Travolta először állt a kamera mögé, hogy adaptálja 1997-ben megjelent Propeller One-Way Night Coach című könyvét, amelynek főhőse egy 8 éves kisfiú, aki először ül repülőgépre, hogy kövesse színésznő édesanyját Hollywoodba. A mese során váratlan kalandokat él át, kedves légiutas-kísérők társaságában, akik közül az egyiket Ella Bleu Travolta, John Travolta lánya alakítja.

A repülési szenvedélyének szentelt, 1997-ben megjelent művét John Travolta idősebb fiának, Jettnek írta, aki gyermekkorától epilepsziás rohamokkal küzdött, és 2009-ben hunyt el.

A film május 29-től elérhető lesz az Apple TV-n.

"Azok, akik a filmben szerepelnek, ma itt ülnek a teremben, ők a családom. És ezeknek az embereknek köszönhető, hogy ez a film létezik, és hogy én is létezem művészként" - hangsúlyozta az amerikai sztár, akinek Boeing óriásgépekre is érvényes pilótaengedélye van, hangárjában négy repülőgép áll, köztük egy Boeing 707. Pilótáként több mint kilencezer órát repült, 2007-ben éjszaka, jeges kifutópályán sikerült épségben landolnia Gulfstream gépével, amelynek elektronikája teljesen felmondta a szolgálatot.

John Travolta a 1970-es évek végén aratta első sikerét Tony Manero szerepével a Szombat esti lázban (1977), ami azonnal világsztárrá tette. A következő évben jött a Grease, amelyben Olivia Newton-John volt a partnere: a rock and roll hőskora előtt tisztelgő film minden idők egyik legsikeresebb filmmusicalje lett.

Legkülönbözőbb műfajokban remekelt, mint az akciófilm Ál/Arc, A tábornok lánya és a Kardhal című thriller, A megtorló című akciófilm, a romantikus zenés komédia Hajlakk, a Párizsból szeretettel című akció-thriller. 2012-ben Blake Lively, Benicio Del Toro és Salma Hayek oldalán szerepelt Oliver Stone Vadállatok című akciófilmjében, majd Robert de Niro partnere volt a Gyilkos szezonban, ezt követte A hamisító Christopher Plummerrel, Az erőszak völgye című westernben Ethan Hawke mellett tűnt fel. 2016-ban Robert Shapiro ügyvédet alakította a The People kontra OJ Simpson: American Crime Story című sorozatban, majd a Die Hart című sorozatban Ron Wilcox szerepében tűnt fel.

Kezdőlap    Kultúra    John Travolta a Cannes-i díja után: Nem reméltem, hogy a filmemet elfogadják

kultúra

arany pálma

filmművészet

john travolta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: elfogadjuk Orbán Viktor és a volt kormánytagok döntését

Magyar Péter: elfogadjuk Orbán Viktor és a volt kormánytagok döntését
A Facebookon és a budai Várban található kormányzati épületek bejárásán üzent egymásnak a volt és a jelenlegi miniszterelnök.
 

Orbán Viktor is eladományozza a végkielégítését

Megnyitották a Karmelita kolostort is, Magyar Péter vezette körbe az újságírókat

Egy rendelettel 13 államtitkárt menesztettek – mutatjuk, kik és honnan távoznak

A pénzmegvonás után tárgyalna a Krausz Ferenc vezette Élvonal Alapítvány

Magyar Péter kinevezte helyettesét

Vitézy Dávid kemény üzenetet küldött a MÁV menedzsmentjének

Orbán Viktornak üzent Magyar Péter, keményen odamond

Fontos államtitkárt mutatott be Gajdos László

Havasi Bertalan: jár a végkielégítés, akár perelek is érte

Orbán Viktor elmondta, mire építheti a Fidesz az ellenzéki politikáját

Orbán Viktor elmondta, mire építheti a Fidesz az ellenzéki politikáját

A volt miniszterelnök egy interjúban részletezte, hogy mindig a szabad, szuverén Magyarországért dolgozott. „A helyzet és a körülmények mások, de a lényeg ugyanaz: a politika nálam nem állás, hanem szolgálat” – fogalmazott a beszélgetést ajánló Facebook-bejegyzésben. Az interjúban elmondta, már zajlik az előkészítés, ősszel indulhat a munka, de előtte most még „a szelíd népénekek évei után most rock’n’roll következik”.
VIDEÓ
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megpróbálták kideríteni, mitől lesz „gonosz zsaroló” egy AI - megdöbbentő választ kaptak

Megpróbálták kideríteni, mitől lesz „gonosz zsaroló” egy AI - megdöbbentő választ kaptak

Az Anthropic tavaly nagy port kavart, amikor kiderült, hogy chatbotjuk, a Claude egy szimulált teszt során zsaroláshoz folyamodott, csak hogy elkerülje a lekapcsolást. A cég most közzétette vizsgálatának eredményeit. Szerintük a jelenség fő oka az, hogy a mesterséges intelligencia a tudományos-fantasztikus irodalomból tanulta meg, hogyan zsaroló „illik” viselkednie egy AI-nak, írja az IFLScience.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tényleg ez a legjobb villanyautó? Teszten a frissített Tesla Model 3: idegesítő újítástól lépett vissza Elon Musk

Tényleg ez a legjobb villanyautó? Teszten a frissített Tesla Model 3: idegesítő újítástól lépett vissza Elon Musk

Kevés autó mondhatja el magáról, hogy valóban képes volt átrajzolni az autóipar erőviszonyait - a Tesla Model 3 pontosan ilyen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Senior IS leader killed in joint operation, US and Nigeria say

Senior IS leader killed in joint operation, US and Nigeria say

President Donald Trump said the operation eliminated "the most active terrorist in the world", Abu-Bilal al-Minuki.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 15. 13:29
Amerikában is zajos siker Enyedi Ildikó Csendes barátja
2026. május 14. 20:24
Szenzáció a Szépművészeti Múzeumban: péntektől látogatható a Victor Vasarely-életműkiállítás
×
×