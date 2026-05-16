John Travolta a Cannes-i díja után: Nem reméltem, hogy a filmemet elfogadják

„Mindig is az Arany Pálma-díjas filmek voltak a kedvenceim. Nem is tudom elhinni. Ez felülmúlja még az Oscar-díjat is” – mondta meghatódva John Travolta, amikor átvette az előre be nem jelentett életmű-díjat a fesztivál művészeti igazgatójától, Thierry Frémauxtól.

A 72 éves amerikai filmsztár visszatérő vendége a cannes-i fesztiválnak. Három alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak: Quentin Tarantino Arany Pálmát nyert Ponyvaregény című kultuszfilmjének 1994-ben, majd az Életem szerelme (1997) és A nemzet színe-java (1998) című filmeknek.

A tiszteletbeli Arany Pálma átvételekor John Travolta elmondta, hogy mennyire meghatódott akkor is, amikor megtudta, hogy első rendezését beválogatták a cannes-i fesztivál egyik párhuzamos programjába, a Cannes Premiere szekcióba.

„Nem reméltem, hogy a filmemet elfogadják” – mondta, hozzátéve, hogy „úgy sírt, mint egy kisgyerek”, amikor Thierry Frémaux novemberben bejelentette neki, hogy a filmet meghívták Cannes-ba.

John Travolta először állt a kamera mögé, hogy adaptálja 1997-ben megjelent Propeller One-Way Night Coach című könyvét, amelynek főhőse egy 8 éves kisfiú, aki először ül repülőgépre, hogy kövesse színésznő édesanyját Hollywoodba. A mese során váratlan kalandokat él át, kedves légiutas-kísérők társaságában, akik közül az egyiket Ella Bleu Travolta, John Travolta lánya alakítja.

A repülési szenvedélyének szentelt, 1997-ben megjelent művét John Travolta idősebb fiának, Jettnek írta, aki gyermekkorától epilepsziás rohamokkal küzdött, és 2009-ben hunyt el.

A film május 29-től elérhető lesz az Apple TV-n.

"Azok, akik a filmben szerepelnek, ma itt ülnek a teremben, ők a családom. És ezeknek az embereknek köszönhető, hogy ez a film létezik, és hogy én is létezem művészként" - hangsúlyozta az amerikai sztár, akinek Boeing óriásgépekre is érvényes pilótaengedélye van, hangárjában négy repülőgép áll, köztük egy Boeing 707. Pilótáként több mint kilencezer órát repült, 2007-ben éjszaka, jeges kifutópályán sikerült épségben landolnia Gulfstream gépével, amelynek elektronikája teljesen felmondta a szolgálatot.

John Travolta a 1970-es évek végén aratta első sikerét Tony Manero szerepével a Szombat esti lázban (1977), ami azonnal világsztárrá tette. A következő évben jött a Grease, amelyben Olivia Newton-John volt a partnere: a rock and roll hőskora előtt tisztelgő film minden idők egyik legsikeresebb filmmusicalje lett.

Legkülönbözőbb műfajokban remekelt, mint az akciófilm Ál/Arc, A tábornok lánya és a Kardhal című thriller, A megtorló című akciófilm, a romantikus zenés komédia Hajlakk, a Párizsból szeretettel című akció-thriller. 2012-ben Blake Lively, Benicio Del Toro és Salma Hayek oldalán szerepelt Oliver Stone Vadállatok című akciófilmjében, majd Robert de Niro partnere volt a Gyilkos szezonban, ezt követte A hamisító Christopher Plummerrel, Az erőszak völgye című westernben Ethan Hawke mellett tűnt fel. 2016-ban Robert Shapiro ügyvédet alakította a The People kontra OJ Simpson: American Crime Story című sorozatban, majd a Die Hart című sorozatban Ron Wilcox szerepében tűnt fel.