Pályán a Ferencváros és a magyar hokisok, döntőt játszik a Chelsea a Mancester Cityvel – sport a tévében

M4 Sport
10.15: Triatlon, vb-sorozat, női és férfi verseny, Jokohama
11.45: Kerékpár, Tour de Hongrie, 4. szakasz
17.15: Labdarúgás, NB I, Kisvárda-ETO FC Győr
20.00: Kosárlabda, NB I, döntő, 1. mérkőzés, Szolnoki Olajbányász-Falco Szombathely
M4 Sport+
13.00: Atlétika, Gyémánt Liga, Sanghaj
15.15: Kézilabda, női NB I, Ferencváros-Debrecen
17.15: Labdarúgás, NB I, Ferencváros-Zalaegerszeg
Sport 1
14.45: Kézilabda, női Európa-liga, final four, elődöntő, Thüringer FC-Viborg
17.45: Kézilabda, női Európa-liga, final four, elődöntő, Dijon-Esztergom
Sport 2
12.00: Jégkorong, világbajnokság, Egyesült Államok-Németország, Zürich
15.30: Jégkorong, világbajnokság, Magyarország-Finnország, Zürich
21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting-Gil Vicente
Eurosport 1
13.00: Kerékpár, Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny, 8. szakasz
Eurosport 2
14.45: Autósport, Formula E, világbajnokság, Monaco
Spíler 1
15.55: Labdarúgás, FA Kupa, döntő, Chelsea-Manchester City
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ahli - al-Kholood
Arena 4
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München-Köln
20.30: Röplabda, Bajnokok Ligája, elődöntő, Zawiercie-Ziraat Bankasi
Match 4
10.45, 12.30 és 13.35: Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, MotoGP, Moto3 és Moto2, időmérő edzés
14.30: Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, MotoGP, sprintfutam
17.00: Röplabda, Bajnokok Ligája, elődöntő, Projekt Warszava-Perugia