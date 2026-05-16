Nyitókép: Unsplash.com

Pályán a Ferencváros és a magyar hokisok, döntőt játszik a Chelsea a Mancester Cityvel – sport a tévében

Infostart / MTI

A labdarúgó NB I-ben a Ferencváros a Zalaegerszeget fogadja. Az angol FA-kupában bajnokot avatnak délután. A férfi jégkorong-válogatott a világbajnokságon a finnekkel játszik. A kézilabda, női Európa-liga final fourjában az Esztergom érdekelt. A döntő első mérkőzését játsszák a férfi kosárlabda NB I-ben, folytatódik a kézilabda női NB I, a Tour de Hongria, a Giro d'Italia, az atlétikai Gyémánt Liga és a triatlon-vb.

M4 Sport

10.15: Triatlon, vb-sorozat, női és férfi verseny, Jokohama

11.45: Kerékpár, Tour de Hongrie, 4. szakasz

17.15: Labdarúgás, NB I, Kisvárda-ETO FC Győr

20.00: Kosárlabda, NB I, döntő, 1. mérkőzés, Szolnoki Olajbányász-Falco Szombathely

M4 Sport+

13.00: Atlétika, Gyémánt Liga, Sanghaj

15.15: Kézilabda, női NB I, Ferencváros-Debrecen

17.15: Labdarúgás, NB I, Ferencváros-Zalaegerszeg

Sport 1

14.45: Kézilabda, női Európa-liga, final four, elődöntő, Thüringer FC-Viborg

17.45: Kézilabda, női Európa-liga, final four, elődöntő, Dijon-Esztergom

Sport 2

12.00: Jégkorong, világbajnokság, Egyesült Államok-Németország, Zürich

15.30: Jégkorong, világbajnokság, Magyarország-Finnország, Zürich

21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting-Gil Vicente

Eurosport 1

13.00: Kerékpár, Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny, 8. szakasz

Eurosport 2

14.45: Autósport, Formula E, világbajnokság, Monaco

Spíler 1

15.55: Labdarúgás, FA Kupa, döntő, Chelsea-Manchester City

19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ahli - al-Kholood

Arena 4

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München-Köln

20.30: Röplabda, Bajnokok Ligája, elődöntő, Zawiercie-Ziraat Bankasi

Match 4

10.45, 12.30 és 13.35: Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, MotoGP, Moto3 és Moto2, időmérő edzés

14.30: Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, MotoGP, sprintfutam

17.00: Röplabda, Bajnokok Ligája, elődöntő, Projekt Warszava-Perugia

Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter kormányfő a Miniszterelnökség volt épületében, a Karmelita kolostorban szombat délelőtt. Őket követve elindult az első civil látogatócsoport. A Belügyminisztériumban már 139 munkatárs mondott fel Magyar Péter értesülése szerint.
 

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter egyik első intézkedéseként azonnali hatállyal betiltotta a tarvágást a védett erdőkben. Az Országos Erdészeti Egyesület alelnöke szerint ez indokolt és végrehajtható döntés, Ripszám István szerint nem fog drasztikus változást okozni, de felhívta a figyelmet arra, hogy nem mindegy: egy védett területen őshonos vagy idegenhonos fafajok vannak.
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Orbán Viktor 38,8 millió forint végkielégítésre lenne jogosult a jelenlegi törvények alapján, de nem fogja ezt megkapni - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását is kezdeményezi. Közben a miniszterelnök bejelentette, hogy lebontják a Karmelita kolostort 2021 óta az emberektől elzáró kordont, a hétvégén pedig megnyitják a nyilvánosság előtt a Karmelita palotát és a korábbi propagandaminisztérium épületét is.

Bár a kormányzat az országos online időpontfoglalási rendszertől a várakozási idők és az ellátási egyenlőtlenségek csökkenését várta, egy elemzés szerint a helyzet nem javult.

US President Donald Trump said the joint operation eliminated "the most active terrorist in the world", Abu-Bilal al-Minuki.

