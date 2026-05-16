2026. május 16. szombat Botond, Mózes
Donald Trump amerikai elnök az Artemis II ûrmisszió legénységét fogadó sajtónyilvános eseményen a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2026. április 30-án. Az Artemis II küldetés legénysége: Victor Glover, Christina Koch és Reid Wiseman NASA-asztronauta, valamint Jeremy Hansen, a Kanadai Ûrügynökség ûrhajósa április 2-10. között megkerülte a Holdat a NASA Orion ûrhajójának fedélzetén.
Nyitókép: MTI/AP/Matt Rourke

Donald Trump Iránról: inkább a választási nehézséget vállalja

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök akár a republikánusokra hátrányos politikai következmények árán is el akarja érni célját Iránban, azaz megfosztani az országot az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől.

Az elnök kínai látogatását követően a Fox News hírtelevíziónak pénteken adott interjúban a közelgő félidős kongresszusi választásokra utalva úgy fogalmazott: „nem fogom hagyni, hogy a választások határozzák meg, mi fog történni Iránnal kapcsolatban, mert nem juthatnak atomfegyver birtokába”.

Kifejtette, tisztában van azzal, hogy az iráni konfliktus okozta gazdasági nehézség hatással lehet a republikánusok támogatottságára, ugyanakkor megismételte, hogy a magasabb üzemanyagár „rövid távú fájdalmat” jelent. Hozzátette, hogy pusztán gazdasági megfontolásból nem fog belemenni „akármilyen” békemegállapodásba Iránnal.

„Nem gondolok az amerikaiak pénzügyi helyzetére, nem gondolok senkire, egyetlen dologra gondolok: nem hagyhatjuk, hogy Irán nukleáris fegyverrel rendelkezzen” – hangoztatta.

Hozzátette, változatlanul céljának tekinti, hogy eltávolítsák Iránból az ott tárolt magas fokon dúsított uránt, ami iráni állítás szerint számukra hozzáférhetetlenné vált, és továbbra is egy tavaly nyáron bombatámadást szenvedett föld alatti létesítményben van.

