Az FA-kupa döntője élőben: Chelsea–Manchester City

A két összeállítás. Chelsea: Sanchez - Gusto, W. Fofana, Colwill, Hato - James, M. Caicedo, Palmer, E. Fernandez, Cucurella - Joao Pedro. Manchester City: Trafford - Matheus Nunes, Huszanov, Guehi, O'Reilly - Rodri, Bernardo Silva, Semenyo, Marmus, Doku - Haaland.

Érdekes: a Chelsea a legutóbbi három döntős szerelésekor (2020, 2021, 2022) veszített. A City 2023-ban nyert, de 2024-ben és 2025-ben veszített. Legutóbb 2016-ban rendeztek olyan FA-kupa-döntőt (Manchester United–Crystal Palace), amelyben a mostani két finalista egyike sem szerepelt.

Marmus előtt adódott az első helyzet, de nem találta el jól a labdát.