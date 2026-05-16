2026. május 16. szombat Botond, Mózes
Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus elõadást tart a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) 2024. május 11-én.
A pénzmegvonás után tárgyalna az Élvonal Alapítvány

Gulyás Gergely szerint politikai bosszúról van szó.

Az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriuma mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette, be hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával – még a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium által – kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. A kormányfő arra kérte a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot.

Az alapítvány kuratóriumának tagjai a miniszterelnöknek címzett közleményükben azt írták: meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke.

Ennek szellemében várják a mielőbbi párbeszédet a magyar kormánnyal annak érdekében, hogy a kérdéseket megvitassák és

megtalálják azt a működési konstrukciót és azokat a feltételeket, amelyek mentén a fenti célokat a lehető leghatékonyabban valósíthatják meg.

Hozzátették: különösen fontosnak tartják, hogy a fiatal kutatók, diákok és kiemelkedő képességű tehetségek számára olyan lehetőségeket biztosítsanak, amelyek révén Magyarország nemzetközi szinten is meghatározó tudományos és innovációs központtá válhat. Ezen célok véleményük szerint a tudásalapú gazdaság jövőjének alapfeltételei, amelyek teljes mértékben átfedésben vannak a Tisza-kormány által vállalt célkitűzésekkel.

A közleményt Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus mellett Donna Strickland Nobel-díjas fizikus, Steven Chu Nobel-díjas fizikus, Lovász László Abel-díjas matematikus és Randy Schekman Nobel-díjas biológus írta alá.

Megnyitották a Karmelita kolostort is, Magyar Péter vezette körbe az újságírókat
Megnyitották a Karmelita kolostort is, Magyar Péter vezette körbe az újságírókat
Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter kormányfő a Miniszterelnökség volt épületében, a Karmelita kolostorban, valamint a Miniszterelnöki Kabinetirodának otthont adó épületben szombat délelőtt. Őket követve elindult az első civil látogatócsoport. A Belügyminisztériumban már 139 munkatárs mondott fel Magyar Péter értesülése szerint.
 

Mit jelent a tarvágás beltiltása a védett erdőkben? Megszólalt az Erdészeti Egyesület alelnöke

Mit jelent a tarvágás beltiltása a védett erdőkben? Megszólalt az Erdészeti Egyesület alelnöke

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter egyik első intézkedéseként azonnali hatállyal betiltotta a tarvágást a védett erdőkben. Az Országos Erdészeti Egyesület alelnöke szerint ez indokolt és végrehajtható döntés, Ripszám István szerint nem fog drasztikus változást okozni, de felhívta a figyelmet arra, hogy nem mindegy: egy védett területen őshonos vagy idegenhonos fafajok vannak.
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Kormányalakítás: rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Orbán Viktorról

Orbán Viktor 38,8 millió forint végkielégítésre lenne jogosult a jelenlegi törvények alapján, de nem fogja ezt megkapni - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását is kezdeményezi. Közben a miniszterelnök bejelentette, hogy lebontják a Karmelita kolostort 2021 óta az emberektől elzáró kordont, a hétvégén pedig megnyitják a nyilvánosság előtt a Karmelita palotát és a korábbi propagandaminisztérium épületét is.

Bármit feláldozna Trump, hogy megállítsa Iránt: fájdalmas időszak jöhet az Egyesült Államokban

Donald Trump amerikai elnök szerint még a republikánusok politikai érdekei sem írhatják felül azt a célt, hogy Irán ne juthasson atomfegyverhez.

Senior IS leader killed by US and Nigerian forces

US President Donald Trump said the joint operation eliminated "the most active terrorist in the world", Abu-Bilal al-Minuki.

