A pénzmegvonás után tárgyalna az Élvonal Alapítvány

Az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriuma mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette, be hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával – még a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium által – kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. A kormányfő arra kérte a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot.

Az alapítvány kuratóriumának tagjai a miniszterelnöknek címzett közleményükben azt írták: meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke.

Ennek szellemében várják a mielőbbi párbeszédet a magyar kormánnyal annak érdekében, hogy a kérdéseket megvitassák és

megtalálják azt a működési konstrukciót és azokat a feltételeket, amelyek mentén a fenti célokat a lehető leghatékonyabban valósíthatják meg.

Hozzátették: különösen fontosnak tartják, hogy a fiatal kutatók, diákok és kiemelkedő képességű tehetségek számára olyan lehetőségeket biztosítsanak, amelyek révén Magyarország nemzetközi szinten is meghatározó tudományos és innovációs központtá válhat. Ezen célok véleményük szerint a tudásalapú gazdaság jövőjének alapfeltételei, amelyek teljes mértékben átfedésben vannak a Tisza-kormány által vállalt célkitűzésekkel.

A közleményt Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus mellett Donna Strickland Nobel-díjas fizikus, Steven Chu Nobel-díjas fizikus, Lovász László Abel-díjas matematikus és Randy Schekman Nobel-díjas biológus írta alá.