2026. május 16. szombat Botond, Mózes
Windsor, 2025. november 4.David Beckham korábbi angol válogatott labdarúgó a feleségével, Victoriával, miután III. Károly brit király a Brit Birodalom Érdemrendjének lovagrenden kívüli lovag címével tüntette ki a windsori kastélyban 2025. november 4-én.
Nyitókép: MTI/AP/PA pool/Andrew Matthews

Megvan az első milliárdos sportoló az Egyesült Királyságban

Infostart

2025 novemberében lovaggá is ütötték.

David Beckham, az angol válogatott korábbi kapitánya lett az Egyesült Királyság első milliárdos sportolója a Sunday Times 2026-os, leggazdagabb emberekről szóló listája alapján – írta meg a 444.

A lista összeállítói szerint Beckham és felesége, Victoria teljes vagyona elérte az 1,185 milliárd fontot, amely jelenlegi árfolyamon közel 490 milliárd forintot tesz ki. Ezzel a sporthoz köthető szereplők között a második helyen állnak a korábbi Formula-1-es főnök, Bernie Ecclestone családja mögött. Az ő vagyonát 2 milliárd fontra (~826 milliárd forintra) becsülik – írják a cikkben.

Hozzáteszik, hogy Beckham most az amerikai Inter Miami klub társtulajdonosa, amelyet 1,07 milliárd fontos értékkel a Major League Soccer legértékesebb franchise-ának becsülnek. Az 51 éves sportolót tavaly novemberben lovaggá is ütötték, olyan cégek márkanagykövete is egyben, mint az Adidas és a Hugo Boss. Victoria Beckham pedig eredetileg a Spice Girls tagjaként szerzett hírnevet.

Mindemellett más brit sportolók is felkerültek a listára. A hétszeres F1-bajnok Sir Lewis Hamilton az ötödik, míg az angol labdarúgó-válogatott kapitánya Harry Kane és a kétszeres wimbledoni bajnok Sir Andy Murray holtversenyben a tizedik helyen állnak – írják a cikkben.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter egyik első intézkedéseként azonnali hatállyal betiltotta a tarvágást a védett erdőkben. Az Országos Erdészeti Egyesület alelnöke szerint ez indokolt és végrehajtható döntés, Ripszám István szerint nem fog drasztikus változást okozni, de felhívta a figyelmet arra, hogy nem mindegy: egy védett területen őshonos vagy idegenhonos fafajok vannak.
Miközben a New York-i aukciós maratonon javában folyik a versengés a kétmilliárd dollárt meghaladó értékű portéka megszerzéséért, itthon is színpadra lép a műtárgypiac két legnagyobb szereplője, Virág Judit és Kieselbach Tamás. A kínálat minősége lenyűgöző, értéke, hazai mércével valóban tekintélyes, alsó becsértéken számolva több mint 2 és félmilliárd forintot tesz ki. Szembetűnő a válogatás bátorsága, főszerepet kaptak a kortárs alkotások, nem káprázat, féltucatnyi kortárs képre nyolcszámjegyű összegnél kezdődik a licit.

A hatóságok még vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba történt-e.

The US president says he wants Beijing and Taipei to "cool down" tensions over the self-governing island.

