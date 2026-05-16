Megvan az első milliárdos sportoló az Egyesült Királyságban

David Beckham, az angol válogatott korábbi kapitánya lett az Egyesült Királyság első milliárdos sportolója a Sunday Times 2026-os, leggazdagabb emberekről szóló listája alapján – írta meg a 444.

A lista összeállítói szerint Beckham és felesége, Victoria teljes vagyona elérte az 1,185 milliárd fontot, amely jelenlegi árfolyamon közel 490 milliárd forintot tesz ki. Ezzel a sporthoz köthető szereplők között a második helyen állnak a korábbi Formula-1-es főnök, Bernie Ecclestone családja mögött. Az ő vagyonát 2 milliárd fontra (~826 milliárd forintra) becsülik – írják a cikkben.

Hozzáteszik, hogy Beckham most az amerikai Inter Miami klub társtulajdonosa, amelyet 1,07 milliárd fontos értékkel a Major League Soccer legértékesebb franchise-ának becsülnek. Az 51 éves sportolót tavaly novemberben lovaggá is ütötték, olyan cégek márkanagykövete is egyben, mint az Adidas és a Hugo Boss. Victoria Beckham pedig eredetileg a Spice Girls tagjaként szerzett hírnevet.

Mindemellett más brit sportolók is felkerültek a listára. A hétszeres F1-bajnok Sir Lewis Hamilton az ötödik, míg az angol labdarúgó-válogatott kapitánya Harry Kane és a kétszeres wimbledoni bajnok Sir Andy Murray holtversenyben a tizedik helyen állnak – írják a cikkben.