Jelenet a Pickled című animációs filmből, melynek producere Gálosi Dóra. Az alkotás bekerült a 2026-os Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál La Cinef versenyprogramjába.
Nyitókép: festival-cannes.com

Egy éven belül három filmmel Cannes-ban – egyre nagyobb a respektje a magyar producernek

Infostart / InfoRádió

Két olyan diákfilm is szerepel az idei Cannes-i Filmfesztivál La Cinef versenyprogramjában, amelynek Gálosi Dóra a producere. A kisfilmek a londoni National Film and Television Schoolban készültek és május közepén mutatkoznak be az A-listás fesztiválon. Gálosi Dóra az InfoRádióban azt mondta, Cannes-ban mindig nagy nemzetközi tudásmegosztás van, és egyre többen megkeresik őt is a szakma jeles képviselői közül, hogy különböző projektekről egyeztessenek.

Tavalyi bemutatkozása után két rövidfilmmel tér vissza a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál diákfilmes szekciójába Gálosi Dóra. A szekcióba idén 2750 diákfilmet neveztek, ezekből 14 élőszereplős és 5 animációs alkotás szállhat versenybe egymással. A díjátadót május 21-én tartják a Bunuel Színházban, majd a gálát a díjazott filmek vetítése zárja. A magyar producer két alkotása a brit National Film and Television Schoolban készült.

A családi sorsokat feldolgozó, stop-motion animációs technikával készült Pickled, valamint egy kelet-európai bevándorló nő egzisztenciális kiszolgáltatottságát és identitásválságát feltérképező Left Behind, Still Standing került be a cannes-i filmfesztivál La Cinef válogatásába. Mindkét rövidfilm reflektál jelen világunk állapotára és a társadalmi folyamatokra, problémákra. Gálosi Dóra az InfoRádióban úgy fogalmazott, bár amikor elkezdtek azon gondolkodni, hogy miként épüljön fel a két film, akkor még nem az volt az elsődleges szempont, hogy vitaindítók legyenek, ahogy telt az idő, mégis egyre inkább azt érezték, hogy olyan témákat feszegetnek, amelyekről sok embernek megvan a véleménye. A producer szerint a Left Behind, Still Standingre ez különösen igaz, ugyanis

„egy eléggé kurrens társadalmi problémára reflektál”, nevezetesen arra, hogy mi történik akkor, amikor tömeges leépítések zajlanak gyárakban, és erre hogyan reagálnak a dolgozók.

A Pickled című stop-motion animáció Gálosi Dóra szerint személyesebb alkotás, egy igazi családi dráma tele feszültségekkel, vívódásokkal. A producer abban bízik, hogy ha különböző korosztályok tagjai együtt nézik meg ezt a filmet, akkor elindít egy párbeszédet arról, „mi történik azzal a világgal, amit megteremtünk az utódainknak, és ők azzal mit tudnak kezdeni”.

A producer kiemelte: nemcsak ő, hanem a két film rendezője, továbbá a stáb több tagja is a brit National Film and Television School képzésére járt, ahol az alkotások készültek. Mint mondta, mesterképzésen vettek részt, és óriási lehetőségként élték meg, hogy együtt alkothattak, ugyanis kiváló rövidfilmeket lehet készíteni ebben az intézményben.

Gálosi Dóra azt gondolja, a Cannes-i Filmfesztiválon való részvétel „hatalmas ugródeszka” a rendezőknek, mivel vitathatatlanul rajtuk lesz a világ szeme. Ilyenkor mindenki arra figyel, hogy mely rendezőket választják ki Cannes-ban arra, hogy bemutathassák a szélesebb közönségnek, illetve a szakmának legújabb alkotásukat.

Gálosi Dórának pedig producerként nagy tanulási lehetőséget ad a fesztiválon való jelenlét, ráadásul szakmailag is érzi az előrejutást és az elismerést,

hiszen tavaly az Ether című filmje került be a cannes-i fesztivál La Cinef versenyprogramjába, idén pedig két újabb kisfilmje kapott meghívást. Mint mondta, egyre többen megkeresik a szakma jeles képviselői közül, különböző projektekről egyeztetnek. „Úgy érzem, már én is könnyebben tudok beszélgetni szakmabeliekkel, és nagyszerű dolog, hogy megoszthatjuk egymással a gondolatainkat” – tette hozzá a producer.

Úgy véli, az a nagyon érdekes a cannes-i fesztiválban, hogy a világ összes tájáról, egyetemeiről érkeznek rendezők az alkotásaikkal. Számára már a tavalyi eseményen is óriási felüdülést jelentett, hogy különböző kultúrákat, filmnyelveket ismerhetett meg, illetve beszélgethetett más alkotókkal arról, hogy az egyes országokban miként zajlik a filmgyártás.

„Ilyenkor valójában nagy nemzetközi tudásmegosztás van, de nyilván maga a verseny is nagyon izgalmas.

Azt gondolom, ha valakinek a filmjét meghívják Cannes-ba, akkor az már önmagában egy akkora megtiszteltetés, hogy ettől mindenki boldog. Ha pedig sikerül nyerni, az már csak hab a tortán” – mondta Gálosi Dóra.

Kemény másfél éven vannak túl

A Left Behind, Still Standing című élőszereplős rövidfilm esetében tavaly áprilisban kezdték el a forgatókönyv fejlesztését, majd július végén, augusztusban volt a forgatás. Az utómunka néhány hónapig tartott, az elmúlt két hónapban pedig már nem is nyúltak hozzá a filmhez az alkotók, hanem várták a premiert. A Pickled elkészítése jóval több időt vett igénybe, hiszen egy animációs filmről van szó. Gálosi Dóra felidézte, hogy már 2024 októberében elkezdték a közös munkát a rendezővel, majd néhány hónapos fejlesztést követően rövid előkészítés előzte meg a csaknem féléves forgatást.

Az animációs filmkészítés tehát hosszabb és időigényesebb folyamat. A stop-motion animáció pedig azt jelenti, hogy a rendező fotókat készíttet a bábokról, é azokat fűzi össze egy filmmé. Ez a Pickled esetében fél éven keresztül zajlott, majd az utómunkával idén februárban végeztek.

A 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivált május 12. és 23. között rendezik meg. A kritikusok hete programban lesz a világpremierje Kreif Zsuzsanna legújabb, Adgwa-Ata című animációs rövidfilmjének is.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.

