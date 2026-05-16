Hairdresser using a flat iron hair straightener to straighten womans blonde hair
Nyitókép: AnSyvanych/Getty Images

Titkosított nevek, ablaktalan járművek – bűnszervezet központja lehetett egy budapesti fodrászat

Infostart / MTI

Budapesti fodrászatból szerveztek egy magyarországi embercsempész hálózatot; az ügyben egy 38 éves egyiptomi–magyar kettős állampolgárságú férfivel és öt társával szemben bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emelt vádat a Nógrád Vármegyei Főügyészség – közölte a főügyészség.

A 38 éves férfi Budapesten, a Keleti pályaudvar közelében üzemeltetett egy fodrászszalont, majd miután összebarátkozott két vendégével, munkát ajánlott nekik, hogy szerezzenek sofőröket embercsempészés végrehajtására – írták a közleményben.

Ismertették: a két férfi jellemzően nehéz anyagi helyzetben lévő ismerősöket toborzott embercsempészésre sofőri munkával. A bűncselekményhez szükséges gépjárműveket az egyiptomi férfi szerezte be, és ő biztosította a szükséges feltételeket, a készpénzt.

A bűnszervezet 2023 júliusa és október 21. között öt sofőr segítségével, több alkalommal hajtott végre embercsempészést úgy, hogy a sofőrök Szeged-Röszke térségébe utaztak, ahol felvettek esetenként 20-30, Magyarország területére jogszerűtlenül, engedély nélkül belépő harmadik országbeli embert, és őket ablaktalan, zárt légterű járműben szállították a magyar-szlovák határhoz, hogy segítséget nyújtsanak az államhatár illegális átlépéséhez.

Az embercsempészések végrehajtását három férfi szervezte. Konspiratív módon, titkosított neveken, mobiltelefonos alkalmazásokon keresztül közvetlenül felügyelték a sofőröket

az egyiptomi férfi irányítása alatt.

A rendőrség munkatársai végül minden sofőrt tetten értek és előállítottak.

A Nógrád Vármegyei Főügyészség az embercsempészést irányító kettős állampolgárral, három, szervezőként közreműködő férfivel és egy-egy sofőrként alkalmazott férfivel és nővel szemben bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emelt vádat.

A vádlottakkal szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása mellett a tevékenységet irányító férfivel szemben pénzbüntetés, valamennyiükkel szemben közügyektől eltiltás, valamint vagyonelkobzás elrendelését indítványozta.

A főügyészség közölte azt is, hogy három, sofőrként közreműködő emberrel szemben már korábban jogerős ítélet született.

Az ügyben a Balassagyarmati Törvényszék dönt.

vádemelés

embercsempész

bűnszervezet

fodrászat

Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter kormányfő a Miniszterelnökség volt épületében, a Karmelita kolostorban szombat délelőtt. Őket követve elindult az első civil látogatócsoport. A Belügyminisztériumban már 139 munkatárs mondott fel Magyar Péter értesülése szerint.
 

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter egyik első intézkedéseként azonnali hatállyal betiltotta a tarvágást a védett erdőkben. Az Országos Erdészeti Egyesület alelnöke szerint ez indokolt és végrehajtható döntés, Ripszám István szerint nem fog drasztikus változást okozni, de felhívta a figyelmet arra, hogy nem mindegy: egy védett területen őshonos vagy idegenhonos fafajok vannak.
Orbán Viktor 38,8 millió forint végkielégítésre lenne jogosult a jelenlegi törvények alapján, de nem fogja ezt megkapni - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását is kezdeményezi. Közben a miniszterelnök bejelentette, hogy lebontják a Karmelita kolostort 2021 óta az emberektől elzáró kordont, a hétvégén pedig megnyitják a nyilvánosság előtt a Karmelita palotát és a korábbi propagandaminisztérium épületét is.

Bár a kormányzat az országos online időpontfoglalási rendszertől a várakozási idők és az ellátási egyenlőtlenségek csökkenését várta, egy elemzés szerint a helyzet nem javult.

US President Donald Trump said the joint operation eliminated "the most active terrorist in the world", Abu-Bilal al-Minuki.

