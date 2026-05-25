A szélben hajladozó nád, sötét viharfelhővel a háttérben.
Nyitókép: Unsplash

Már látják az újabb hidegfrontot

Infostart

Kánikulával indul május utolsó hete, a hőmérséklet csúcsértéke meghaladhatja a 30 Celsius-fokot. Szerdán azonban hidegfronttal lehűlés érkezik és visszaesik a hőmérséklet, de csapadék nem várható – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn a fátyol- és gomolyfelhő mellett napos idő várható, néhol kialakulhat záporeső. Az északias szél főként a Dunántúlon és az északkeleti harmadban megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 32 fok között várható.

Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. Az északnyugati, északi szél helyenként megélénkül. A minimum általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken, különösen az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 33 fok között valószínű.

Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik gomolyfelhőzet. A gomolyfelhők a délutáni, esti órákban a délnyugati és északkeleti országrészben jobban össze is állhatnak, arrafelé helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északias irányba forduló szél nagy területen megerősödik, záporok, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 13 és 20 fok között valószínű, de az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 29 és 34 fok között alakul.

Csütörtökön napos idő várható a kevés fátyolfelhő mellett, északkeleten gomolyfelhők is képződnek, de csapadék nem várható. Az északias szelet továbbra is nagy területen kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 17 fok között alakulhat, de a kevésbé szeles északi, északkeleti tájakon ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.

Pénteken napos, száraz idő várható a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett, utóbbiak főleg a keleti tájakon képződhetnek. Az északias szelet helyenként élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 7 és 14 fok között valószínű, de az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Délután 22 és 28 fok közötti hőmérséklet várható.

Szombaton napos idő valószínű, majd megnövekedhet a fátyolfelhőzet, de csapadék nem valószínű. A délnyugati, déli szél helyenként megélénkülhet. Hajnalban 7 és 16, délután 26 és 31 fok közötti hőmérséklet várható.

Vasárnap általában sok napsütésre lehet számítani a fátyol- és gomolyfelhők mellett és néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A délnyugati, déli szél északnyugati, nyugati irányba fordulhat és megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. Hajnalban 9 és 19, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.

Széles körű fizetéscsökkentést jelentett be Magyar Péter

Radikálisan csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők, a polgármesterek, valamint az állami vállalatok vezetőinek fizetése – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.
 

Nagy dilemmában van a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa a keddi kamatdöntő ülés előtt. Egyrészt egyre inkább úgy tűnik, hogy tartós a forint választások után látott erősödése, az infláció pedig a jegybanki cél alatt van hónapok óta. Másrészt viszont a nemzetközi színtéren fokozódnak az inflációs kockázatok, a Hormuzi-szoros lassan három hónapja le van zárva, és nincs is kilátás a közel-keleti békére.Ráadásul a jegybankon egyre nagyobb a nyomás az exportáló vállalatok oldaláról is, akik rosszabbul járnak az erős forinttal. A keddi kamatdöntésen az lesz a fő kérdés, hogy a jelenlegi kedvező helyzet vagy a borús kilátások esnek erősebben a latba. A Portfolio által megkérdezett szakértők is megosztottak, a többség a 6,25%-os alapkamat tartására számít, de vannak olyanok, akik szerint beadja a derekát a Monetáris Tanács és csökkenti az irányadó rátát. Júniusra viszont a szakemberek többsége már egyértelműen kamatvágással számol.

