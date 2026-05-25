Összefogott az egész falu, senki sem maradt ki az akcióból

A történet azzal kezdődött, hogy a gólyapár egy helyi villanyoszlop tetején kezdett fészeképítésbe – számol be a lap.

Az elektromos hálózatra hordott gallyak és ágak miatt azonban rövid időn belül tűz keletkezett az oszlopon, ami áramszünetet okozott a településen. Az E.ON energiaszolgáltató szakembereinek a balesetveszély miatt el kellett távolítaniuk a gyúlékony anyagokat, így a madarak fészek nélkül maradtak.

Horváth László, Sé alpolgármestere elmondta, hogy a történtek után a közösség azonnal egyeztetésbe és ötletelésbe kezdett.

Rácz István önkormányzati képviselő felajánlott egy erre a célra alkalmas oszlopot, amelyet daru segítségével állítottak fel az eredeti fészekrakás közelében. Ezzel párhuzamosan a helybéliek – Fichtacher András, Kámán Dániel és Solymosi Miklós – legyártották a fészektartó szerkezetet, míg a fészket magát vesszőből fonta meg Súriné Takács Katalin, Súri Bíbor, Súri András és Takácsné Katalin.

Az összefogás eredményeként

elkészült az új otthon és a fészekrakó helyet kereső gólyapár az oszlop felállítása után mindössze egy órával birtokba is vette.

Az alpolgármester kiemelte: az eset újfent bebizonyította, hogy a település egy erős, összetartó és cselekvőképes közösséggel rendelkezik.

Fotónk illusztráció.