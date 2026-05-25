A tartósítószerek újabb sötét titka derült ki

A vizsgálatban részt vevő alanyok félévente részletes beszámolót készítettek a háromnapos élelmiszer- és ital-fogyasztásukról, amely alapján a szakemberek pontosan meghatározták a szervezetükbe jutó adalékanyagok mennyiségét. Az eredmények szerint a vizsgált népesség 99,5 százaléka fogyasztott legalább egyféle élelmiszer-tartósítószert – írja Dobson Szabolcs a szakmai Facebook-oldalán.

Az adatok elemzése során megállapították, hogy a legnagyobb mennyiségű „nem antioxidáns” hatású tartósítószert fogyasztó csoport tagjainál 29 százalákkal magasabb a hipertónia, és 16 százalékkal emelkedettebb a szív- és érrendszeri betegségek – köztük a miokardiális infarktus és a stroke – előfordulási kockázata a legalacsonyabb beviteli szinttel rendelkezőkhöz képest.

Az antioxidáns tulajdonságú tartósítószerek legmagasabb dózisú fogyasztása szintén 22 százalékos kockázatnövekedést mutatott a magas vérnyomás tekintetében.

A kutatók által külön vizsgált 17 leggyakoribb adalékanyag közül nyolc vegyületnél igazoltak specifikus korrelációt a magas vérnyomás kialakulásával.

A kockázati tényezőként azonosított anyagok között szerepel

a kálium-szorbát (E202),

a kálium-metabiszulfit (E224),

a nátrium-nitrit (E250),

az aszkorbinsav (E300),

a nátrium-aszkorbát (E301),

a nátrium-eritorbát (E316),

a citromsav (E330),

valamint a rozmaringkivonatok (E392).

Ezek közül az aszkorbinsav (E300) a szív- és érrendszeri patológiák megjelenésével is önálló összefüggést mutatott

Az eddigi kísérleti adatok alapján az adalékanyagok biológiai hatásmechanizmusa mögött a szervezetben kiváltott oxidatív stressz, illetve a hasnyálmirigy működésének befolyásolása állhat.