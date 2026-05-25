Close up of a woman grocery shopping in supermarket. Holding a tin can and reading the nutrition label at the back
Nyitókép: d3sign/Getty Images

A tartósítószerek újabb sötét titka derült ki

Infostart

Közvetlen összefüggést mutattak ki francia kutatók a széles körben alkalmazott élelmiszer-tartósítószerek rendszeres bevitele, valamint a magas vérnyomás és a kardiovaszkuláris megbetegedések kialakulása között. A nagyszabású NutriNet-Santé elnevezésű kohorsz-tanulmány keretében több mint 112 ezer önkéntes táplálkozási szokásait és egészségügyi adatait elemezték átlagosan hét-nyolc éven keresztül.

A vizsgálatban részt vevő alanyok félévente részletes beszámolót készítettek a háromnapos élelmiszer- és ital-fogyasztásukról, amely alapján a szakemberek pontosan meghatározták a szervezetükbe jutó adalékanyagok mennyiségét. Az eredmények szerint a vizsgált népesség 99,5 százaléka fogyasztott legalább egyféle élelmiszer-tartósítószert – írja Dobson Szabolcs a szakmai Facebook-oldalán.

Az adatok elemzése során megállapították, hogy a legnagyobb mennyiségű „nem antioxidáns” hatású tartósítószert fogyasztó csoport tagjainál 29 százalákkal magasabb a hipertónia, és 16 százalékkal emelkedettebb a szív- és érrendszeri betegségek – köztük a miokardiális infarktus és a stroke – előfordulási kockázata a legalacsonyabb beviteli szinttel rendelkezőkhöz képest.

Az antioxidáns tulajdonságú tartósítószerek legmagasabb dózisú fogyasztása szintén 22 százalékos kockázatnövekedést mutatott a magas vérnyomás tekintetében.

A kutatók által külön vizsgált 17 leggyakoribb adalékanyag közül nyolc vegyületnél igazoltak specifikus korrelációt a magas vérnyomás kialakulásával.

A kockázati tényezőként azonosított anyagok között szerepel

  • a kálium-szorbát (E202),
  • a kálium-metabiszulfit (E224),
  • a nátrium-nitrit (E250),
  • az aszkorbinsav (E300),
  • a nátrium-aszkorbát (E301),
  • a nátrium-eritorbát (E316),
  • a citromsav (E330),
  • valamint a rozmaringkivonatok (E392).

Ezek közül az aszkorbinsav (E300) a szív- és érrendszeri patológiák megjelenésével is önálló összefüggést mutatott

Az eddigi kísérleti adatok alapján az adalékanyagok biológiai hatásmechanizmusa mögött a szervezetben kiváltott oxidatív stressz, illetve a hasnyálmirigy működésének befolyásolása állhat.

Széles körű fizetéscsökkentést jelentett be Magyar Péter

Iráni béke és MNB kamatdöntés: mi lesz a forinttal a héten?

Durva kémbotrány tartja lázban az angolokat: drasztikus lépésre szánták el magukat az Egyesült Államokban

Trump tells US negotiators 'not to rush' into deal with Iran

