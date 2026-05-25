Záporoztak a bírságok a buszsávok miatt

A BRFK a BKK-val együttműködve kiemelt ellenőrzést végzett Budapest főbb közlekedési útjain a buszsávokban, a Hegyalja, a Bajcsy-Zsilinszky, az Andrássy úton, a Közraktár utcában, a Budaörsi és a Bartók Béla úton, a Gellért téren és a Báthory utcában május 20-án és 21-én - közölték.

A buszsáv jogosulatlan használata miatt

57 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki,

illetve egy esetben szabálysértési feljelentést tettek a rendőrök.

Öt járművezető lejárt műszaki engedéllyel való közlekedés, egy-egy járművezető kerékpársávon motorkerékpárral való közlekedés, záróvonalon áthaladás, valamint kézben tartott mobiltelefon használata miatt kapott helyszíni bírságot. Biztonsági öv használatának elmulasztása miatt szintén öt autós kapott közigazgatási bírságot.

Szabálysértési feljelentést három esetben tettek a rendőrök, egy járművezetővel szemben buszsáv jogosulatlan használata és forgalomból kivont gépjárművel való közlekedés, egy másikkal szemben szabálytalan rakomány rögzítése, egy esetben pedig forgalomból kivont gépjárművel közlekedés miatt.

Az akció során egy férfit engedély nélküli vezetés miatt állítottak elő.