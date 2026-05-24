SUP-oktatás a Sportoló Nemzet Roadshow balatonfüredi állomásán a Kisfaludy-strandon 2025. augusztus 8-án.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Balatonfüredi ármeglepetés a strandokon

A pünkösdi hosszú hétvégével kezdetét vette a balatoni strandszezon, a tóparti fürdőhelyek többsége azonban június közepéig még díjmentesen látogatható. Kivételt képeznek a balatonfüredi városi strandok, amelyek május 23. és 25. között előszezoni jelleggel, belépődíj ellenében nyitották meg kapuikat, miközben a tó környékén átlagosan 8–12 százalékos jegyáremelés tapasztalható a tavalyi évhez képest.

A balatonfüredi Kisfaludy strand pünkösdkor 8.30 és 18 óra között, míg az Esterházy strand 9 és 18 óra között üzemel, a felnőtt belépőjegyek 2200, illetve 2700 forintba kerülnek – írja a balatonfured.hu.

Az üzemeltető Probio Zrt. tájékoztatása szerint az ünnepi hétvégén minden alapszolgáltatás, köztük a vízimentés is biztosított. A pünkösdi napok után a füredi strandok ideiglenesen bezárnak, a hivatalos szezonnyitás május 30-án lesz.

Az Aranyhíd strand június 1-jétől fogad vendégeket, az ünnepi hétvégén biztonsági okokból zárva tart, de 18 órától közparkként látogatható. A helybélieknek szóló éves bérletek 2100 forintos áron már kiválthatók az ügyfélszolgálaton és a kijelölt pénztárakban.

A penzcentrum.hu összesítése szerint a 2026-os szezonra vonatkozóan a legtöbb balatoni önkormányzat néhány száz forintos drágulást vezetett be a működési költségek növekedése miatt.

Alsóörsön a belépőjegy ára 2300-ról 2500 forintra (9 százalék),

Balatonakalin 1600-ról 1800 forintra (12,5 százalék),

Badacsonytomajon pedig 1400-ról 1500 forintra (7 százalék) módosult.

Balatonalmádiban a Budatava, a Káptalanfüredi és a Wesselényi strand egységesen 2400-ról 2600 forintra emelte az árait, ami 8 százalékos növekedést jelent.

Ezzel szemben Keszthelyen rendhagyó önkormányzati döntés született: a Helikon strandot a 2026-os idénytől kezdve teljesen ingyenessé és szabadon használhatóvá tették a nagyközönség számára.

Az Időkép jelentése szerint már május második felében megjelentek az úgynevezett „éjszakai világító felhők" (NLC) az égbolton.

Jelentős könnyítést vezetett be Szlovénia: 2026 elejétől már nem kell matricát vásárolni a tengerpart egyik legforgalmasabb útszakaszára.

Details of a potential deal to extend the current ceasefire are starting to emerge, as Iranian state media says the strait "would not return to its pre-war status".

