2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
Karol Nawrocki megválasztott lengyel elnök beszél, miután ünnepség keretében átvette a választási győzelmét hitelesítő okiratot az Országos Választási Bizottság elnökétől a varsói királyi várban 2025. június 11-én. Nawrocki az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt támogatásával győzött a lengyel elnökválasztás június 1-jei második fordulójában.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara

Behatoltak a lengyel elnök otthonába

Infostart / MTI

Rendvédelmisek hatoltak be Karol Nawrocki lengyel államfő gdanski magánlakásába a 112-es segélyvonalon érkező, hamisnak bizonyult tűzriasztás miatt, az eset kapcsán az elnöki hivatal képviselője még az éjjel találkozik Marcin Kierwinski belügyminiszterrel – közölte Rafal Leskiewicz elnöki szóvivő szombat éjjel az X-en.

A hatóságok a lakók távollétében "betörték az ajtót, és behatoltak a lakásba" – tájékoztatott Leskiewicz.

Az ellenzéki jelöltként megválasztott államfő az észak-lengyelországi Gdanskból származik, magánlakása ott található. Nawrocki a hivatalba lépése óta a varsói államfői palotában lakik a családjával együtt. Hivatalos információk szerint az államfő jelenleg nincs külföldi úton.

Leskiewicz a bejegyzésben azzal hozta összefüggésbe a történteket, hogy az utóbbi napokban több, a lengyel jobboldalhoz kötődő közéleti szereplőnél és újságírónál történt hatósági beavatkozás hamis telefonos riasztás alapján. Az ilyen esetek "megbénítják a hatóságok munkáját", a kormány pedig "képtelen megfelelő módon reagálni" - jegyezte meg a szóvivő.

Bejelentette: a Nawrockit érintő eset miatt Pawel Szefernaker elnöki kabinetfőnök még az éjjel, sürgősségi eljárás keretében találkozik Marcin Kierwinski belügyminiszterrel.

Kierwinski az X-en közölte:

az eset kapcsán a késő esti órákban összehívta a belügyi tárca kötelékében működő szolgálatok képviselőinek tanácskozását.

Az incidensre reagálva, Donald Tusk kormányfő az X-en megírta: "újabb telefonos provokáció történt", ennek kapcsán "folyamatosan kapcsolatban van" a miniszterekkel és az illetékes szolgálatokkal.

"A provokátorok tevékenysége az állam biztonsága ellen irányul" – fogalmazott Tusk. Bejelentette: vasárnapra rendkívüli kormányülést hívott össze a fennálló helyzet miatt. A kormányfő Nawrockinak "szolidaritását nyilvánította".

A legdurvább ütés, előkerült egy felvétel, amelyen Lázár János a kegyelmi ügyről beszél

Értékrendi ellentmondásnak és a kormánypártokat ért eddigi legsúlyosabb politikai ütésnek nevezte a bicskei gyermekotthon kényszerítésért elítélt volt igazgatóhelyettesének elnöki kegyelmét Lázár János építési és közlekedési miniszter egy korábban rögzített televíziós interjúban, amely az ügy legújabb fejleményei kapcsán ismét a közbeszéd homlokterébe került.
 

Tisza-kormány: még az idén jönnek a támogatások, megszólalt a kegyelmi ügy kulcsfigurája

Vasárnapi futballparádé: bezár a bazár Angliában és Olaszországban, ma véget ér a klubszezon

Suspect killed after opening fire on Secret Service near White House

