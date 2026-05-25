Ingyen is lehet kajakozni és vitorlázni a Balatonon

A nyári szezonban futó sportprogramok keretében a résztvevők ingyenesen, szakképzett oktatók és edzők kíséretében használhatják a modern sporteszközöket és a kikötői infrastruktúrát. A szervezők fix heti menetrendet alakítottak ki az érdeklődők számára.

Szerda délután – Vitorlástúrák: A háromórás program vízbiztonsági és eszközismertető tájékoztatóval kezdődik, amelyet – megfelelő szélviszonyok esetén – kétórás vitorlázás követ a Balatonfüred előtti vízterületen és a Hajógyári-öbölben.

Csütörtök délután – Kajaktúrák: A csónakházból választható egy- vagy kétszemélyes túrakajakokkal, illetve úgynevezett sit on top kajakokkal indulnak a kétórás vízi túrák. A túravezető irányításával zajló evezéseken alkalmanként legfeljebb 25 fő vehet részt.

A sonline.hu arról is ír, hogy szakképzett oktató segítségével, a vízen ringatózó deszkákon végezhető jógaedzéseket hirdetnek a tihanyi panoráma előtti vízfelületen.

Baráti társaságok és munkahelyi kollektívák részére legfeljebb 20 fős sárkányhajós túrákat biztosítanak a Hajógyári-öbölben, professzionális kormányos közreműködésével.

Bár a rendezvényeken és az edzéseken a részvétel ingyenes, az eszközök korlátozott száma miatt a programok szigorú előzetes regisztrációhoz kötöttek.

A vitorlázásra, a kajakozásra és a SUP-jógára a sportregio2026.hu oldalon keresztül lehet jelentkezni, míg a csoportos sárkányhajózásra a kajakkenu@kekszalagport.hu e-mail-címen fogadják a regisztrációkat.