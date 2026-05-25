ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.19
usd:
306.79
bux:
0
2026. május 25. hétfő Orbán
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Sailboat on the lake Balaton ship prow view and other sailboats in the background .
Nyitókép: I love takeing photos and i thin/Getty Images

Ingyen is lehet kajakozni és vitorlázni a Balatonon

Infostart

Májustól szeptember közepéig térítésmentes vitorlás- és kajaktúrákat, valamint SUP-jóga és sárkányhajós edzéseket szerveznek a balatonfüredi Kékszalag PORT kikötőben – tájékoztatott a Magyar Kajak-Kenu Szövetség.

A nyári szezonban futó sportprogramok keretében a résztvevők ingyenesen, szakképzett oktatók és edzők kíséretében használhatják a modern sporteszközöket és a kikötői infrastruktúrát. A szervezők fix heti menetrendet alakítottak ki az érdeklődők számára.

Szerda délután – Vitorlástúrák: A háromórás program vízbiztonsági és eszközismertető tájékoztatóval kezdődik, amelyet – megfelelő szélviszonyok esetén – kétórás vitorlázás követ a Balatonfüred előtti vízterületen és a Hajógyári-öbölben.

Csütörtök délután – Kajaktúrák: A csónakházból választható egy- vagy kétszemélyes túrakajakokkal, illetve úgynevezett sit on top kajakokkal indulnak a kétórás vízi túrák. A túravezető irányításával zajló evezéseken alkalmanként legfeljebb 25 fő vehet részt.

A sonline.hu arról is ír, hogy szakképzett oktató segítségével, a vízen ringatózó deszkákon végezhető jógaedzéseket hirdetnek a tihanyi panoráma előtti vízfelületen.

Baráti társaságok és munkahelyi kollektívák részére legfeljebb 20 fős sárkányhajós túrákat biztosítanak a Hajógyári-öbölben, professzionális kormányos közreműködésével.

Bár a rendezvényeken és az edzéseken a részvétel ingyenes, az eszközök korlátozott száma miatt a programok szigorú előzetes regisztrációhoz kötöttek.

A vitorlázásra, a kajakozásra és a SUP-jógára a sportregio2026.hu oldalon keresztül lehet jelentkezni, míg a csoportos sárkányhajózásra a kajakkenu@kekszalagport.hu e-mail-címen fogadják a regisztrációkat.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Ingyen is lehet kajakozni és vitorlázni a Balatonon

kajak

vitorlázás

balaton

sup

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Széles körű fizetéscsökkentést jelentett be Magyar Péter

Széles körű fizetéscsökkentést jelentett be Magyar Péter

Radikálisan csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők, a polgármesterek, valamint az állami vállalatok vezetőinek fizetése – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.
 

Magyar Péter újabb bejelentése az 55 új államtitkárról

Kálnoki-Kis Attila az új sportállamtitkár, Nagy Ervin is örülhet - itt az államtitkárok listája

Leírták Kubatov Gábor lehetséges utódjának a nevét

Jó szégyenkezést – üzenték Orbán Anitának, nem is akárkik

VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Iráni béke és MNB kamatdöntés: mi lesz a forinttal a héten?

Iráni béke és MNB kamatdöntés: mi lesz a forinttal a héten?

A múlt héten felerősödtek az iráni békével kapcsolatos várakozások, a hét végén Donald Trump, amerikai elnök többször utalt rá, hogy közel lehet a megegyezés. Egyelőre azonban hivatalos bejelentés, amit mindkét fél elismert volna még nem történt. Ennek ellenére mindenki feszülten figyeli mi fog történni. Különösen azért, mert a jövő héten már áprilisi, néhol májusi adatok érkeznek, amelyek már mutatni fogják az iráni háború stagflációs hatásait. Hazai fronton pedig a forint sorsa lesz érdekes, amelyet a közel-keleti hírek mellett az MNB kamatdöntés is megmozgathat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 25.)

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 25.)

A Pénzcentrum 2026. május 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Oil prices slide on hopes of US-Iran peace deal

Oil prices slide on hopes of US-Iran peace deal

Trump said on Saturday that an agreement would include the reopening of the Strait of Hormuz, without giving further details.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 25. 07:44
Összefogott az egész falu, senki sem maradt ki az akcióból
2026. május 25. 07:31
Találtak egy vélt csodaszert a nyestek ellen
×
×