Orbán Viktor fontos bejelentésre készül

„17 órakor fontos bejelentés a megújulásról, jövőről. Figyeljétek!” – olvasható Orbán Viktor közösségi oldalán.

A távozó kormányfő a Tisza Párt kétharmados parlamenti többségét hozó országgyűlési választások után, múlt héten egy interjúban úgy fogalmazott: „A vereség nagy. Ami a következményeket illeti, több az, mint hogy változtassunk néhány pozíción. A korábbi formájában a jobboldali közösség nem tudja folytatni létezését. Teljes megújulásra van szükség. Hogy ki mond le, az édeskevés. Teljes megújulásra van szükség, lezárult egy politikai korszak érzelmileg és a számokból kiolvashatóan is. Nem tudjuk úgy folytatni a politikánkat, ahogy eddig csináltuk, sok változásra van szükség – fejtegette a leköszönő miniszterelnök.