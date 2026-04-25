Komoly erőket mozgósítottak, jókora a baj Nagykanizsánál

A bagolai városrészben található telepen 400 négyzetméteren ég a szemét. A legfrissebb információk szerint a nagykanizsai, a letenyei, a zalakarosi és a pacsai hivatásos tűzoltók a Zala vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett már öt habsugárral fékezik a lángokat.

A tűz oltását nagykanizsai, zalaegerszegi és nagyatádi vízszállítók is segítik, valamint egy munkagép is érkezett a helyszínre.

Mobil laborral is folyamatos méréseket végeznek, de elhúzódó oltási munkálatokra kell számítani – írták.