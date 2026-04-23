Szemernyi hálát se mutatott a kútból kimentett macska – videó

Tiszaújváros közelében, Girincsen egy körülbelül négy méter mély, kiszáradt kútba esett bele egy macska, aminek egyedül esélye sem lett volna kijutni onnan – írja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebookon közzétett beszámolója alapján a hvg.hu.

A helyszínre érkező tűzoltóknak először láncfűrésszel kellett megtisztítaniuk a kút környékét, hogy jobban hozzáférjenek az állathoz. Csak ezt követően tudtak létra és mentőkötél segítségével leereszkedni hozzá:

Mint arról a felvétel is tanúskodik, Csutak nem volt túl együttműködő, miközben megmentője felfelé mászott vele a létrán. A történtek ellenére sikerült kihozni a macsekot a kútból, aki aztán bármiféle hála vagy köszönetnyilvánítás nélkül eliszkolt.

A lap sem az idei, sem a tavalyi évre vonatkozóan nem talált adatokat arról, hányszor riasztották a katasztrófavédelmet bajba jutott macskákhoz, viszont 2023-ban 279-szer, 2024-ben pedig 315 alkalommal hívták őket hasonló esetekhez, legtöbbször kútba esett példányokhoz.