Lezárják a Váralagutat

A Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója azt közölte szerdán, hogy 23.30 és 4.30 között a Váralagút melegvizes, kézi és gépi erővel történő mosását végzik környezetkímélő tisztítószerrel az alagút ideiglenes, néhány órás éjjeli zárása mellett.

Hozzátették, hogy csütörtökön 23.30-tól a városligeti Zielinski hidat, 23.30 és 4.30 között a Lánchidat tisztítják meg néhány órás zárás mellett.

A társaság azt kérte a gépjárművezetőktől és a kerékpárosoktól, hogy a jelzett szerda éjszakai néhány órás időszakban a Váralagút helyett úti céljuk eléréséhez válasszanak más útvonalat.