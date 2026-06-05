Éjszakába nyúlóan tartott a tegnapi kományülés, hamarosan megtudjuk, miről döntöttek

Szondi Vanda kormányszóvivő csütörtök késő este Facebook-posztjában jelezte, hogy véget ért a kormányülés, ami az éjszakába nyúlóan tartott.

A bejegyzésből arra lehet következtetni, hogy a Tisza-kormány tagjai több fontos döntést részletesen átbeszéltek és sok kérdés, téma felmerülhetett. Hamarosan a közvélemény is megtudhatja, miről volt szó.

A korábban a Duna Televízióban és az RTL Hírigazgatóságán dolgozó Szondi Vanda posztjában arról számolt be, hogy a másik két kormányszóvivővel, Köböl Anitával és Magyar Évával éjszaka készülnek fel a péntek délelőtti sajtótájékoztatóra, amelyen ismertetik a meghozott döntéseket.

Mindezek alapján megerőltető és kemény munkával teli éjszakán lehetnek túl. „... hogy egy kedves egykori operatőr kollégámat idézzem: messze még a hajnal” – zárta posztját Szondi Vanda.

A kormányszóvivői tájékoztató délelőtt 10 órakor kezdődik, az InfoRádió és az Infostart is élőben közvetíti, tartson velünk!