ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.67
usd:
312.53
bux:
135710.9
2026. április 23. csütörtök Béla
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Füstbe ment terv – egész marihuánaültetvényre bukkantak egy leégett népszigeti műhelyben

Infostart

Előzetes becslések szerint akár több tízmillió forint értékű kábítószer utcára kerülése hiúsulhatott meg a rendőri intézkedésnek köszönhetően.

Elektromos zárlat okozott hatalmas tüzet egy népszigeti épületben hétfő hajnalban. A Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldalán közölt bejegyzés szerint „a romok között virágzó agrikultúra nyomait fedezték fel a rendőrök”.

Csakhogy a leégett műhelyben nem egyedi virágokat vagy különleges növényeket termesztettek, hanem kész marihuánaültetvényt gondoztak. A rendőrség beszámolója szerint a lángokat a fővárosi tűzoltók oltották el, egy robbanásveszélyes gázpalackot pedig a Terrorelhárítási Központ mesterlövészei több lövéssel nyomásmentesítettek.

Az angyalföldi rendőrök a műhely romjai között egy részben elégett kannabiszültetvényt találtak 46 tővel.

A helyszínen fogták el az 55 éves K. Tamást, az adatok alapján ő működtette a szellőző- és öntözőberendezéssel gépesített ültetvényt. A lefoglalt növényeket botanikai szakértő vizsgálja, de előzetes becslések szerint akár több tízmillió forint kábítószer utcára kerülése hiúsulhatott meg.

A Facebook-posztban leírtak szerint az elektromos rendszer megunhatta a túlzott felhasználást, a zárlat tüzet okozott, a lángok pedig felperzselték a marihuánaültetvényt is. Az angyalföldi nyomozók a férfi józsefvárosi lakásában is kutatást tartottak.

Az 55 éves gazdát drogkereskedés miatt őrizetbe vették, és a 20 éves, valószínűleg a „konyhakertből származó fűvel” bódult állapotba kerülő fia ellen is eljárás indult. A gyorsteszt egyébként THC-pozitivitást mutatott ki a fiúnál, akinek kábítószer birtoklása miatt kell felelnie.

Kezdőlap    Belföld    Füstbe ment terv – egész marihuánaültetvényre bukkantak egy leégett népszigeti műhelyben

marihuána

tűzeset

józsefváros

népsziget

drogkereskedelem

elektromos zárlat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szombathelyi azbeszt-veszélyhelyzet: a Greenpeace szerint Sopron is veszélyben lehet

A Greenpeace Magyarország szerint az osztrák bányákból származó azbesztpor nemcsak Szombathelyet fenyegetheti, hanem Sopront, sőt több más nyugat-magyarországi települést is. Simon Gergely, a környezetvédő szervezet vegyianyag-szakértője azt mondta az InfoRádióban, hogy ez lehet az eddigi legnagyobb azbesztszennyezés Magyarországon.
 

Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

Többéves csúcsra erősödött a forint az országgyűlési választásokat követően, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok, vagyis egyelőre piaci sikere van a rövidesen megalakuló Magyar Péter-kormánynak – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Beke Károly.
 

VIDEÓ
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.23. csütörtök, 18:00
Szabó Olivér Norton
fizikus, csillagász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Törökország újraindítaná a tárgyalásokat, Putyin feltételekkel hajlandó találkozni Zelenszkijjel – Híreink az orosz–ukrán háborúról csütörtökön

Újra akarja indítani az orosz–ukrán tárgyalásokat Törökország. Ezt a török államfő közölte Mark Rutte NATO-főtitkárral szerdai ankarai találkozójukon – írta Recep Tayyip Erdogan hivatala. Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő szerdán azt nyilatkozta, Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó ugyan találkozni ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel, de csak akkor, ha már véglegesíteni tudják a megállapodásokat. Az ukrán elnök viszont azt mondta, „bármilyen formátumban, bármikor” kész találkozni Putyinnal. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Traffipax-balhé a magyar utakon: ha ezt meglátják az autósok, nagyon dühbe fognak gurulni

Közel 10 milliárd forintnyi közigazgatási bírságot nem fizettek be a sofőrök egyetlen év alatt Magyarországon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says no time frame for ending war, as Iran says reopening Strait of Hormuz 'not possible'

The White House says Donald Trump is "satisfied" with the blockade of Iran's ports, which Tehran's top negotiator calls a violation of the ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 23. 08:14
Lezárják a Váralagutat
2026. április 23. 08:00
Szombathelyi azbeszt-veszélyhelyzet: a Greenpeace szerint még Sopron is veszélyben lehet
×
×