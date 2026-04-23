Füstbe ment terv – egész marihuánaültetvényre bukkantak egy leégett népszigeti műhelyben

Elektromos zárlat okozott hatalmas tüzet egy népszigeti épületben hétfő hajnalban. A Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldalán közölt bejegyzés szerint „a romok között virágzó agrikultúra nyomait fedezték fel a rendőrök”.

Csakhogy a leégett műhelyben nem egyedi virágokat vagy különleges növényeket termesztettek, hanem kész marihuánaültetvényt gondoztak. A rendőrség beszámolója szerint a lángokat a fővárosi tűzoltók oltották el, egy robbanásveszélyes gázpalackot pedig a Terrorelhárítási Központ mesterlövészei több lövéssel nyomásmentesítettek.

Az angyalföldi rendőrök a műhely romjai között egy részben elégett kannabiszültetvényt találtak 46 tővel.

A helyszínen fogták el az 55 éves K. Tamást, az adatok alapján ő működtette a szellőző- és öntözőberendezéssel gépesített ültetvényt. A lefoglalt növényeket botanikai szakértő vizsgálja, de előzetes becslések szerint akár több tízmillió forint kábítószer utcára kerülése hiúsulhatott meg.

A Facebook-posztban leírtak szerint az elektromos rendszer megunhatta a túlzott felhasználást, a zárlat tüzet okozott, a lángok pedig felperzselték a marihuánaültetvényt is. Az angyalföldi nyomozók a férfi józsefvárosi lakásában is kutatást tartottak.

Az 55 éves gazdát drogkereskedés miatt őrizetbe vették, és a 20 éves, valószínűleg a „konyhakertből származó fűvel” bódult állapotba kerülő fia ellen is eljárás indult. A gyorsteszt egyébként THC-pozitivitást mutatott ki a fiúnál, akinek kábítószer birtoklása miatt kell felelnie.