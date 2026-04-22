Leállás jön az egyik nagy banknál, számos szolgáltatás elérhetetlen lesz

Felhívja ügyfelei figyelmét az Erste Bank, hogy hogy rendszereiken 2026. április 24-én 22:00 és 2026. április 25-én 10:00, valamint 2026. április 29-én 22:00 és 2026. április 30-án 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely a szolgáltatások működését is befolyásolja – olvasható a pénzintézet közleményében.

A következő szolgáltatások a megadott időkben elérhetetlenek lesznek:

George App és Web

Azonnali átutalások indítása

Internetes vásárlás

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS szolgáltatások

API csatorna

Online termékigénylés

Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Továbbra is elérhetők lesznek viszont az alábbi szolgáltatások:

Azonnali átutalások fogadása

Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül

ATM készpénzfelvétel és készpénzbefizetés belföldön

George Web tiltása TeleBankon keresztül

Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül

MobilePay

Weboldal szolgáltatások

Mobilegyenleg feltöltése

A pénzintézet figyelmeztet, hogy tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint.