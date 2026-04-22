Leállás jön az egyik nagy banknál, számos szolgáltatás elérhetetlen lesz

Felhívja ügyfelei figyelmét az Erste Bank, hogy hogy rendszereiken 2026. április 24-én 22:00 és 2026. április 25-én 10:00, valamint 2026. április 29-én 22:00 és 2026. április 30-án 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely a szolgáltatások működését is befolyásolja – olvasható a pénzintézet közleményében.
A következő szolgáltatások a megadott időkben elérhetetlenek lesznek:
- George App és Web
- Azonnali átutalások indítása
- Internetes vásárlás
- Erste TeleBank
- Vállalati NetBank
- Electra
- Erste Business MobilBank
- SMS szolgáltatások
- API csatorna
- Online termékigénylés
- Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület
Továbbra is elérhetők lesznek viszont az alábbi szolgáltatások:
- Azonnali átutalások fogadása
- Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
- ATM készpénzfelvétel és készpénzbefizetés belföldön
- George Web tiltása TeleBankon keresztül
- Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
- MobilePay
- Weboldal szolgáltatások
- Mobilegyenleg feltöltése
A pénzintézet figyelmeztet, hogy tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint.