Nem finomkodott az időjárás Budapesttel

Már a múlté a fővárosi szélrekord: hétfőn a János-hegyen óránkénti 82 kilométeres széllökést regisztráltak – közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján.

Azt írták: az országon átvonuló hidegfront erős, viharos széllökésekkel érkezett.

Budapest János-hegy meteorológiai állomáson óránkénti 82 kilométeres széllökést mértek hétfőn, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi napi legmagasabb széllökés rekordja.

A korábbi rekord óránkénti 79 kilométeres volt, amelyet ezen a napon 1959-ben Budapest Pestszentlőrinc állomáson mértek.