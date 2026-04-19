Kész teljesíteni a befagyasztott uniós források felszabadításához szükséges feltételeket a leendő magyar kormán y– a naphírei

Kész teljesíteni a befagyasztott uniós források felszabadításához szükséges feltételeket a leendő kormány. Ezt azután közölte Magyar Péter, hogy pénteken és szombaton Budapesten tárgyalt az Európai Bizottság delegációjával a következő kormány több tagja. A leendő kormányfő a tárgyaláson rögzítette, hogy Magyarországnak és a magyar embereknek járnak az uniós ezermilliárdok, mert azok nélkül nem lehet beindítani a magyar gazdaságot.

Folytatódnak a tárgyalások a leendő magyar kormány képviselői és az Európai Bizottság delegációja között a Magyarországnak járó uniós források felszabadítása érdekében. Az Európai Bizottság közölte, több kérdésben sürgető az előrelépés, köztük az ukrajnai hitelről vagy a helyreállítási forrásokról.

Május közepére ígéri a Tisza kormány megalakulását a leendő miniszterelnök. Magyar Péter azután közölte ezt, hogy a Nemzeti Választási Iroda közzétette a végleges adatokat. Úgy fogalmazott: a 141 mandátum soha nem látott többség, soha nem látott felhatalmazás, de egyben felelősség is.

Már holnap újraindulhat a Barátság kőolajvezeték – tudatta Orbán Viktor közösségi oldalán. A leköszönő miniszterelnök azt közölte, hogy brüsszeli közvetítéssel azt a jelzést kapták Ukrajnától, hogy készek akár már holnap helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását.

Norvégia nyárig megegyezne az új magyar kormánnyal az úgynevezett EGT-alapból Magyarországnak a 2021-28-as időszakra járó, csaknem 92 milliárd forint sorsáról. Az ügyben tavaly tavasz óta tárgyalnak Magyarországgal, a munkát pedig az új magyar kormánnyal is folytatják.

Leszerelteti az egészségügyben az arcfelismerő rendszert július 1-jére a leendő egészségügyi miniszter – hangzott el az RTL Híradójában. Terveiről szólva Hegedűs Zsolt elmondta, olyan egészségügyet akar, ahol az őszinteség nem kockázat, hanem kötelesség.

A Szerbiai Kőolajipari Vállalat, a NIS adásvételi szerződéséről tárgyalt a Mol elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt és a szerb energiaügyi miniszter. A szerb tárcavezető kiemelte: céljuk a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének fenntartása. A megbeszélések a következő napokban Belgrádban folytatódnak.

A magyarok több mint fele, 55 százaléka egyetért egyet azzal, hogy Magyar Péter a Fidesz által kinevezett és leendő kormányfő által báboknak nevezett közjogi méltóságok lemondását követelje – idézi a Telex az Europion gyorsfelmérését. Az ellenzők tábora 31 százalékos, míg a fennmaradó 14 százalék bizonytalan volt.

Sok hibáról, bűnről és árulásról, sok sunyi, pénzéhes potyautasról ír Facebookon-bejegyzésében a Fidesz leköszönő frakcióvezetője. Kocsis Máté szerint olyan Fideszt, olyan jobboldalt kell csinálni, amelyiket régen nagyon szerettek az emberek.

Rendszerszintű egyenlőtlenségek jellemezték a 2026-os választási folyamatot a most elkészült civil jelentés szerint. Úgy összegeztek: az állami és pártkommunikáció összefonódott, az állami erőforrásokat kampánycélra használták, átláthatatlan a kampányfinanszírozás, továbbá a hiányzó médiapluralizmus és a választási jogorvoslatok korlátozott működése mind hozzájárult ahhoz, hogy a politikai verseny feltételei ne legyenek egyenlőek.

Gyanús katonai beszerzés körüli botrány robbant ki Romániában - írta a Portfolio egy katonai portál értesülése nyomán. Verseny nélkül, előre lejátszott eljárásban kaphatja meg a német Rheinmetall a román haderő 3 milliárd eurós harcjármű-beszerzési tenderét. A gyártás zöme azonban Magyarországon valósulhat meg. Ezzel Románia elesik a remélt ipari és gazdasági előnyöktől.

Litvánia és Lettország nem engedi át a légterén a szlovák miniszterelnök repülőgépét, aki idén is Moszkvába utazik a május 9-i győzelem napi ünnepségre - írta a Kijev Independent. Robert Fico közölte, tavaly Észtország hozott hasonló határozatot, de akkor is talált alternatív útvonalat, és elmondása szerint most is így fog tenni.

Az Egyesült Államok küldöttsége holnap ismét Pakisztánban lesz, hogy tárgyaljon Irán képviselőivel – közölte az amerikai elnök közösségi oldalán. A Skynews úgy tudja, az amerikai elnök fenyegetőzése után Irán elutasította a 2. tárgyalási fordulót. Donald Trump azt írta, ha nem lesz megállapodás a tűzszünet kedd esti lejárta előtt, az Egyesült Államok minden iráni erőművet és hidat lerombol.

Cáfolta a NATO-ból való amerikai kilépésről szóló találgatásokat az észak-atlanti szövetség főtitkára. Mark Rutte egy német lapinterjúban úgy fogalmazott: nem látja jelét annak, hogy az Egyesült Államok kilépne a NATO-ból, de hangsúlyozta, hogy egy erősebb szövetségen belüli erősebb Európára van szükség.

Bulgáriában ma tartják az előrehozott parlamenti választásokat. Öt éven belül ez már a 8. voksolás. A legutóbbi felmérések szerint Rumen Radev volt elnök balközép pártja kaphatja a legtöbb szavazatot a korrupció elleni küzdelem ígéretének köszönhetően.