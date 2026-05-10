Példaértékű tempóban terjed hazánkban az ökogazdálkodás

Magyarországon ugyan még valamivel EU-átlag alatt van az ökogazdálkodás alá vont területek aránya, ám a bővülés üteme az egyik legerősebb a kontinensen, ami bizakodásra ad okot – írja a Portfolio.

Roszík Péter, a Biokontroll Hungária ügyvezetője szerint a következő évek kulcskérdése nem pusztán a területnövekedés, hanem az, hogy a támogatási időszak leteltével milyen mennyiségben látunk megvalósulni stabil, piacképes biotermék-előállítást – és hogy a gazdák mennyire tudják áthidalni az átállás kritikus időszakát.

Jelenleg négyszázhúszezer hektár tartozik biogazdálkodás alá Magyarországon. Ez a teljes mezőgazdasági terület nyolc százalékát teszi ki, ami nem is rossz európai összevetésben: a listavezető országok, így például Ausztria is 30 százalékon áll, az átlag körülbelül 10 százalék, amitől nem vagyunk sokkal elmaradva.

Az ügyvezető hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszak bővülése kifejezetten erős volt, amiben komoly szerepük volt az ökotámogatásoknak, az utóbbi támogatási körökben ugyanakkor a kellően bő keretösszegeknek köszönhetően minden pályázó nyerni tudott.

A biogazdálkodással kapcsolatban az egyik leggyakoribb tévhit, hogy az kizárólag a kisgazdaságok műfaja – hangsúlyozta a szakember. Átlagosan 100-150 hektár körül alakul a gazdaságméret ökofronton a mai gyakorlatban. A méret kérdésében inkább a költségek megoszlása a döntő: a tanúsítás és ellenőrzés fajlagosan a nagyobb területen könnyebben „szétteríthető”, míg egy nagyon kis birtoknál érzékenyebb tétel lehet – ugyanakkor a cégvezér úgy véli, hogy önmagában nem ez az, ami visszatartja a termelőket.

A legfontosabb akadályt a szakember nem kizárólag a technológiában látja. „Nemcsak a területeknek kell átállni, hanem az emberek gondolkodásának is” – fogalmazott. Szerinte „bekényszeríteni” senkit nem érdemes, az egész ugyanis csak akkor működik, ha a gazda látja, hogy a rendszer rentábilis, és közben jó érzet is társul hozzá.

A gyakorlati kérdések között az inputok – különösen a tápanyag-utánpótlás – rendszeresen előjönnek. Roszík Péter szerint a piac és a technológia ma már szélesebb mozgásteret ad, mint sokan gondolják, így ezen a téren is érdemes optimistán tekinteni a nagyobb képre.