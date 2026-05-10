2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
Még éretlen, zöld paradicsomok egy palántán a napsütésben.
Nyitókép: Unsplash

Példaértékű tempóban terjed hazánkban az ökogazdálkodás

Infostart

Igaz, hogy a területen élen járó országok jóval előrébb tartanak, azonban az EU-s átlaghoz képest hazánk sincs sokkal elmaradva az ökogazdálkodás arányát tekintve.

Magyarországon ugyan még valamivel EU-átlag alatt van az ökogazdálkodás alá vont területek aránya, ám a bővülés üteme az egyik legerősebb a kontinensen, ami bizakodásra ad okot – írja a Portfolio.

Roszík Péter, a Biokontroll Hungária ügyvezetője szerint a következő évek kulcskérdése nem pusztán a területnövekedés, hanem az, hogy a támogatási időszak leteltével milyen mennyiségben látunk megvalósulni stabil, piacképes biotermék-előállítást – és hogy a gazdák mennyire tudják áthidalni az átállás kritikus időszakát.

Jelenleg négyszázhúszezer hektár tartozik biogazdálkodás alá Magyarországon. Ez a teljes mezőgazdasági terület nyolc százalékát teszi ki, ami nem is rossz európai összevetésben: a listavezető országok, így például Ausztria is 30 százalékon áll, az átlag körülbelül 10 százalék, amitől nem vagyunk sokkal elmaradva.

Az ügyvezető hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszak bővülése kifejezetten erős volt, amiben komoly szerepük volt az ökotámogatásoknak, az utóbbi támogatási körökben ugyanakkor a kellően bő keretösszegeknek köszönhetően minden pályázó nyerni tudott.

A biogazdálkodással kapcsolatban az egyik leggyakoribb tévhit, hogy az kizárólag a kisgazdaságok műfaja – hangsúlyozta a szakember. Átlagosan 100-150 hektár körül alakul a gazdaságméret ökofronton a mai gyakorlatban. A méret kérdésében inkább a költségek megoszlása a döntő: a tanúsítás és ellenőrzés fajlagosan a nagyobb területen könnyebben „szétteríthető”, míg egy nagyon kis birtoknál érzékenyebb tétel lehet – ugyanakkor a cégvezér úgy véli, hogy önmagában nem ez az, ami visszatartja a termelőket.

A legfontosabb akadályt a szakember nem kizárólag a technológiában látja. „Nemcsak a területeknek kell átállni, hanem az emberek gondolkodásának is” – fogalmazott. Szerinte „bekényszeríteni” senkit nem érdemes, az egész ugyanis csak akkor működik, ha a gazda látja, hogy a rendszer rentábilis, és közben jó érzet is társul hozzá.

A gyakorlati kérdések között az inputok – különösen a tápanyag-utánpótlás – rendszeresen előjönnek. Roszík Péter szerint a piac és a technológia ma már szélesebb mozgásteret ad, mint sokan gondolják, így ezen a téren is érdemes optimistán tekinteni a nagyobb képre.

Ezeket is megörökölte az új parlament az előző ciklusból

Az újonnan megválasztott Országgyűlés tárgysorozatában automatikusan három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból, ezek közül egy ciklusokon át öröklődő, 2017-ben benyújtott jogszabály a legrégebbi.
 

Válaszolt Irán az amerikai békejavaslatra

Irán vasárnap elküldte válaszát az Egyesült Államok békejavaslatára a közvetítőként fellépő Pakisztánnak – jelentette az IRNA iráni hírügynökség. Ezzel új szakaszba léptek a több mint két hónapja tartó háború lezárását célzó tárgyalások.

Visszatérhet az MMA fenegyereke? Megszólalt az UFC teljhatalmú vezére, ezt mondta McGregorról

Dana White, a UFC vezérigazgatója a UFC 328 gálát követő sajtótájékoztatón kijelentette, hogy bízik Conor McGregor visszatérésében.

First passengers fly home from virus-hit cruise ship

Spanish passengers are the first to leave the MV Hondius, after an outbreak saw three people die and several infected.

2026. május 10. 08:00
Elemző: a kiadási oldal félrevitte a költségvetés egyenlegét
2026. május 9. 16:11
Fura dolog történik az arannyal Kínában
