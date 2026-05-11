2026. május 11. hétfő Ferenc
Peking, 2017. november 9.Donald Trump amerikai elnök (b) és Hszi Csin-ping kínai elnök sajtóértekezletet tart a pekingi Nagy Népi Csarnokban 2017. november 9-én. (MTI/EPARoman Pilipej)
Nyitókép: MTI/EPARoman Pilipej

Hirtelen fordulat: Donald Trump Pekingbe utazik a héten

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök május 13. és 15. között látogatást tesz Kínában Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására – jelentette be hétfőn a kínai külügyminisztérium szóvivője.

Donald Trump lesz az első amerikai elnök 2017 óta, aki hivatalos látogatást tesz Kínában. A republikánus politikus korábban már utalt a kínai útra, Peking azonban eddig nem közölt részleteket. Trump eredetileg március végére tervezte az utazást, de azt az iráni háború miatt elhalasztotta.

Trump és Hszi legutóbb tavaly októberben találkozott személyesen a dél-koreai Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján.

Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két ország közötti vámintézkedések és exportkorlátozások az elmúlt évben jelentősen visszavetették a kétoldalú áruforgalmat, és kedvezőtlen hatással voltak a világgazdaságra is.

A megbeszélések napirendjén szerepelhet továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdése is.

Hétfőn 8 órától megkezdődik a Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Magyar Péter szombaton már beiktatott miniszterelnök vezetésével az új kormány is feláll kedden: 16 órától az új Országgyűlés plenáris ülést tart, ahol esküt tesznek a miniszterek. Utána beindul a „törvénygyár": a kétharmados Tisza-többségű parlamentnek rengeteg jogszabályt kell módosítania, hiszen szerdán jogilag véget ér Magyarországon a 2020 óta tartó, először járványügyi, majd háborús „veszélyhelyzet".
 

Sokkolja a magyar exportőröket a forint szárnyalása, mutatjuk, mibe kapaszkodhatnak most

Egyre jobban érzik a hazai exportvállalatok az elmúlt év forinterősödésének káros hatásait. A 2025-ös monetáris politikai irányváltás, a Tisza Párt választási győzelmétől várt gazdaságpolitikai fordulat és az euróbevezetési ígéret hosszú távú stabilitási horgonya miatt ráadásul nem valószínű, hogy a magyar deviza a következő hónapokban-években érdemben visszagyengülne, ami elkerülhetetlenné teszi az exportőrök számára a szerkezeti alkalmazkodást. A régiós tapasztalatok azt mutatják, hogy ez egy hosszú és fájdalmas folyamat, kellő rugalmassággal és kormányzati támogatással azonban végrehajtható. Cikkünkben a forint és a hazai exportvállalatok középtávú kilátásait vizsgáltuk meg.

Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás

Sephora, Christian Dior, Five Guys nagyon hiányzik a magyar plázákból: ezt mondják az ingatlantanácsadók a felzárkózás esélyeiről.

Trump calls Iran response to US proposal to end war 'totally unacceptable'

No details have been released of Iran's response - or the US proposals - designed to bring the war to an end.

