ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.35
usd:
300.68
bux:
134545.2
2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzõje (b) és brit csapattársa, Lewis Hamilton a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Osztrák Nagydíjának otthont adó spielbergi pályára érkezik 2025. június 26-án. A futamot június 29-én rendezik.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Hamilton már levezet, Leclerc mintha másfelé kacsingatna – mi lesz veled, Ferrari?

Infostart / InfoRádió

A maranellói csapat a második helyen áll a konstruktőrök vb-pontversenyében, de a Miami Nagydíj alapján csökkent az esélyük a világbajnoki címekre. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, a Ferrari a szezon elejéhez képest nem tudott akkorát előrelépni, mint a McLaren vagy a Red Bull, és a pilóták körüli folyamatos pletykák is nehezítik a jövő tervezését.

Az idei Forma–1-es szezon elején látott biztató jelek ellenére ismét nehéz éve lehet a Ferrarinak. Az első négy futamon Charles Leclerc kétszer, míg Lewis Hamilton egyszer végzett dobogós helyen, mindegyik esetben a harmadik helyen zártak. Az összetettben a monacói pilóta a harmadik, a hétszeres világbajnok az ötödik helyről várja a folytatást, a konstruktőrök között pedig második a maranellói istálló, melynek hátránya 70 pont a Mercedesszel szemben.

A motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, hiba lenne abból kiindulni, hogy mi történt a Ferrari versenyzőivel a legutóbbi F1-es futamon, a Miami Nagydíjon. Eddig sokan csodafegyverként emlegették az innovatív Macarena-szárnyat, amiről azt kell tudni, hogy fejjel teljesen lefelé fordul, így nagyobb rést hoz létre, amelyen keresztül áramolhat a levegő. Ennek következtében az egyenesekben csökken a légellenállás, ami elvileg nagyobb végsebességet eredményezhet. A Macarena-szárny azonban főleg a Miami Nagydíj vége felé nem működött jól Charles Leclerc autóján, ami miatt Vámosi Péter szerint sokat veszített a monacói pilóta. Végül a nyolcadik helyen végzett, miután utólag 20 másodperces időbüntetést kapott.

A szakíró szerint Lewis Hamilton miami teljesítményéből (hatodik hely) sem célszerű kiindulni, mert amikor a futam elején összeütközött Franco Colapintóval, megsérült a Ferrari padlólemeze. Azt gondolja, ez biztosan hátráltatta őt. Összességében ugyanakkor Vámosi Péter úgy véli, a fejlesztések után sem láthatunk tisztább képet a maranellóiakkal kapcsolatban, és nem kizárt, hogy egy más típusú pályán később más teljesítményt mutatnak majd. Mint fogalmazott,

még nincs miért temetni a Ferrarit, az viszont tényként kezelhető, hogy nem lépett előre akkorát a szezon elejéhez képest, mint például a McLaren vagy a Red Bull.

Utóbbi két csapat ugyanis nem túl jól indította a szezont, Miamiban viszont már életjeleket mutatott. Vámosi Péter külön kitért az energiaitalosokra, akiknek ugyan „szintén nem jött ki a lépés” Miamiban, korábbi önmagukhoz képest azonban szignifikánsan előreléptek, elég csak az időeredményekre néhány pillantást vetni.

A motorsportol.hu főszerkesztője nem tartja reálisnak, hogy Charles Leclerc-nek és Lewis Hamiltonnak egyéniben lehet esélye az idei világbajnoki cím megszerzésére. Nem látja rajtuk a minden áron győzni akarást és a motivációt sem. Mint mondta,

Lewis Hamilton „kis túlzással már levezet”, és igazából az a fő kérdés vele kapcsolatban, hogy idén vagy csak a következő szezon végén fejezi be F1-es pályafutását.

A szerződése szerint ő döntheti el, hogy érvényesíti-e a kontraktusba belefoglalt plusz egyéves hosszabbítási opciót.

Már Charles Leclerc is másfelé kacsingathat

Ami pedig Charles Leclerc-t illeti: már nagyon régóta, 2019 óta versenyez a Ferrari színeiben. Amikor ő a maranellói istállóhoz került, még Sebastian Vettel volt az első számú pilóta. Hosszú idő telt el azóta, a monacói versenyző nagyon jól ismeri a teljes csapatot, rengeteg tapasztalatot szerzett, de ő sem tudta megváltani a világot az olasz istállóval. Vámosi Péter elmondta: már hallani olyan pletykákat is, hogy

ha Max Verstappen elcsábul, és aláír a Mercedeshez, akkor Charles Leclerc lehet az első számú kiszemelt a holland helyére a Red Bullnál.

Ilyen igények és körülmények között nehéz lehet jövőt tervezni a Ferrari háza táján, és a szakíró szerint egyre igazabb rájuk az a klasszikus mondás, hogy idén sem sikerült, de majd jövőre minden jobb lesz.

Vámosi Péter kiemelte: a Ferrari pilótái idén továbbra is szenzációsan rajtolnak, de „ez csak egy apró szelete a nagy tortának”, a versenyek egészét tekintve nem tudnak beleszólni a futamgyőzelmekbe, mert szinte mindig látható visszaesés a teljesítményben egy-egy verseny közben.

Jönnek még fejlesztési csomagok

A szakíró szerint főleg a gumikezelés tekintetében van hátrányban a Ferrari a Red Bullhoz és a McLarenhez képest. „Vannak olyan fázisok, amikor stabil iparosként ugyan körbetalálnak a pályán, de egyszerűen nem tudnak hatékonyan előrébb keveredni” – jegyezte meg Vámosi Péter.

A vb-címvédő McLaren viszont Miamiban „óriásit ugrott előre”, ráadásul úgy, hogy a szakíró szerint még nem teljesen ismerték ki az új technikát Lando Norrisék, vagyis bőven lehetnek még tartalékaik. Ugyanezt el tudja képzelni a Red Bullról is, de egyelőre inkább csak fellángolásokat lehet látni. Arra számít, hogy

a McLaren és a Red Bull a júliusi, silverstone-i versenyhétvégére rukkol ki újabb nagy fejlesztéssel, míg a Mercedes addig „kényelmesebb pozícióból nézheti maga mögött a csatározásokat”.

A Ferrari általában a hazai versenyére, a monzai Olasz Nagydíjra szokott fejleszteni, de a szeptemberi időpont nagyon távolinak tűnik. Éppen ezért Vámosi Péter azt valószínűsíti, hogy még előtte kijönnek „egy közepes fejlesztési csomaggal”, hogy ne kerüljenek nagyobb hátrányba a többiekkel szemben. Bár a konstruktőrök vb-pontversenyében jelenleg a második helyen áll a Ferrari, a motorsportol.hu főszerkesztője nagyon meglepődne, ha meg tudná tartani ezt a pozíciót a szezon végére.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Hamilton már levezet, Leclerc mintha másfelé kacsingatna – mi lesz veled, Ferrari?

forma-1

lewis hamilton

ferrari

mercedes

mclaren

charles leclerc

vámosi péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ezeket is megörökölte az új parlament az előző ciklusból

Ezeket is megörökölte az új parlament az előző ciklusból

Az újonnan megválasztott Országgyűlés tárgysorozatában automatikusan három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból, ezek közül egy ciklusokon át öröklődő, 2017-ben benyújtott jogszabály a legrégebbi.
 

Az államfőhöz fordult a Mi Hazánk a Meta reklámadója ügyében

Két törvényről már szombaton döntött az új Országgyűlés

Magyar Péter családi fotóval üzent

Mentő vitte el a Tisza Párt EP-képviselőjét a Kossuth térről

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Válaszolt Irán az amerikai békejavaslatra

Válaszolt Irán az amerikai békejavaslatra

Irán vasárnap elküldte válaszát az Egyesült Államok békejavaslatára a közvetítőként fellépő Pakisztánnak – jelentette az IRNA iráni hírügynökség. Ezzel új szakaszba léptek a több mint két hónapja tartó háború lezárását célzó tárgyalások.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Visszatérhet az MMA fenegyereke? Megszólalt az UFC teljhatalmú vezére, ezt mondta McGregorról

Visszatérhet az MMA fenegyereke? Megszólalt az UFC teljhatalmú vezére, ezt mondta McGregorról

Dana White, a UFC vezérigazgatója a UFC 328 gálát követő sajtótájékoztatón kijelentette, hogy bízik Conor McGregor visszatérésében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
First passengers fly home from virus-hit cruise ship

First passengers fly home from virus-hit cruise ship

Spanish passengers are the first to leave the MV Hondius, after an outbreak saw three people die and several infected.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 10. 14:47
Egy magyar is szerepet kapott az újabb Messi-show-ban – videó
2026. május 10. 14:14
Európa-bajnok a női sportpisztolyos trió
×
×