Hamilton már levezet, Leclerc mintha másfelé kacsingatna – mi lesz veled, Ferrari?

Az idei Forma–1-es szezon elején látott biztató jelek ellenére ismét nehéz éve lehet a Ferrarinak. Az első négy futamon Charles Leclerc kétszer, míg Lewis Hamilton egyszer végzett dobogós helyen, mindegyik esetben a harmadik helyen zártak. Az összetettben a monacói pilóta a harmadik, a hétszeres világbajnok az ötödik helyről várja a folytatást, a konstruktőrök között pedig második a maranellói istálló, melynek hátránya 70 pont a Mercedesszel szemben.

A motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, hiba lenne abból kiindulni, hogy mi történt a Ferrari versenyzőivel a legutóbbi F1-es futamon, a Miami Nagydíjon. Eddig sokan csodafegyverként emlegették az innovatív Macarena-szárnyat, amiről azt kell tudni, hogy fejjel teljesen lefelé fordul, így nagyobb rést hoz létre, amelyen keresztül áramolhat a levegő. Ennek következtében az egyenesekben csökken a légellenállás, ami elvileg nagyobb végsebességet eredményezhet. A Macarena-szárny azonban főleg a Miami Nagydíj vége felé nem működött jól Charles Leclerc autóján, ami miatt Vámosi Péter szerint sokat veszített a monacói pilóta. Végül a nyolcadik helyen végzett, miután utólag 20 másodperces időbüntetést kapott.

A szakíró szerint Lewis Hamilton miami teljesítményéből (hatodik hely) sem célszerű kiindulni, mert amikor a futam elején összeütközött Franco Colapintóval, megsérült a Ferrari padlólemeze. Azt gondolja, ez biztosan hátráltatta őt. Összességében ugyanakkor Vámosi Péter úgy véli, a fejlesztések után sem láthatunk tisztább képet a maranellóiakkal kapcsolatban, és nem kizárt, hogy egy más típusú pályán később más teljesítményt mutatnak majd. Mint fogalmazott,

még nincs miért temetni a Ferrarit, az viszont tényként kezelhető, hogy nem lépett előre akkorát a szezon elejéhez képest, mint például a McLaren vagy a Red Bull.

Utóbbi két csapat ugyanis nem túl jól indította a szezont, Miamiban viszont már életjeleket mutatott. Vámosi Péter külön kitért az energiaitalosokra, akiknek ugyan „szintén nem jött ki a lépés” Miamiban, korábbi önmagukhoz képest azonban szignifikánsan előreléptek, elég csak az időeredményekre néhány pillantást vetni.

A motorsportol.hu főszerkesztője nem tartja reálisnak, hogy Charles Leclerc-nek és Lewis Hamiltonnak egyéniben lehet esélye az idei világbajnoki cím megszerzésére. Nem látja rajtuk a minden áron győzni akarást és a motivációt sem. Mint mondta,

Lewis Hamilton „kis túlzással már levezet”, és igazából az a fő kérdés vele kapcsolatban, hogy idén vagy csak a következő szezon végén fejezi be F1-es pályafutását.

A szerződése szerint ő döntheti el, hogy érvényesíti-e a kontraktusba belefoglalt plusz egyéves hosszabbítási opciót.

Már Charles Leclerc is másfelé kacsingathat

Ami pedig Charles Leclerc-t illeti: már nagyon régóta, 2019 óta versenyez a Ferrari színeiben. Amikor ő a maranellói istállóhoz került, még Sebastian Vettel volt az első számú pilóta. Hosszú idő telt el azóta, a monacói versenyző nagyon jól ismeri a teljes csapatot, rengeteg tapasztalatot szerzett, de ő sem tudta megváltani a világot az olasz istállóval. Vámosi Péter elmondta: már hallani olyan pletykákat is, hogy

ha Max Verstappen elcsábul, és aláír a Mercedeshez, akkor Charles Leclerc lehet az első számú kiszemelt a holland helyére a Red Bullnál.

Ilyen igények és körülmények között nehéz lehet jövőt tervezni a Ferrari háza táján, és a szakíró szerint egyre igazabb rájuk az a klasszikus mondás, hogy idén sem sikerült, de majd jövőre minden jobb lesz.

Vámosi Péter kiemelte: a Ferrari pilótái idén továbbra is szenzációsan rajtolnak, de „ez csak egy apró szelete a nagy tortának”, a versenyek egészét tekintve nem tudnak beleszólni a futamgyőzelmekbe, mert szinte mindig látható visszaesés a teljesítményben egy-egy verseny közben.

Jönnek még fejlesztési csomagok

A szakíró szerint főleg a gumikezelés tekintetében van hátrányban a Ferrari a Red Bullhoz és a McLarenhez képest. „Vannak olyan fázisok, amikor stabil iparosként ugyan körbetalálnak a pályán, de egyszerűen nem tudnak hatékonyan előrébb keveredni” – jegyezte meg Vámosi Péter.

A vb-címvédő McLaren viszont Miamiban „óriásit ugrott előre”, ráadásul úgy, hogy a szakíró szerint még nem teljesen ismerték ki az új technikát Lando Norrisék, vagyis bőven lehetnek még tartalékaik. Ugyanezt el tudja képzelni a Red Bullról is, de egyelőre inkább csak fellángolásokat lehet látni. Arra számít, hogy

a McLaren és a Red Bull a júliusi, silverstone-i versenyhétvégére rukkol ki újabb nagy fejlesztéssel, míg a Mercedes addig „kényelmesebb pozícióból nézheti maga mögött a csatározásokat”.

A Ferrari általában a hazai versenyére, a monzai Olasz Nagydíjra szokott fejleszteni, de a szeptemberi időpont nagyon távolinak tűnik. Éppen ezért Vámosi Péter azt valószínűsíti, hogy még előtte kijönnek „egy közepes fejlesztési csomaggal”, hogy ne kerüljenek nagyobb hátrányba a többiekkel szemben. Bár a konstruktőrök vb-pontversenyében jelenleg a második helyen áll a Ferrari, a motorsportol.hu főszerkesztője nagyon meglepődne, ha meg tudná tartani ezt a pozíciót a szezon végére.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.