Ők a mi kis árulóink - Kocsis Máté kifakadt

A frakcióvezető írásában – amelyet a „megvadult tiszásokkal” szemben a jobboldali választóknak címzett – kijelentette, hogy a választási eredményt higgadtan kell kezelni. Úgy véli, a vereség nem a számok, hanem az eltelt 16 év megszokottsága miatt tűnik történelminek. Kocsis szerint Orbán Viktor gerincesen vállalta a felelősséget, de a kép ennél árnyaltabb, és beszélni kell azokról, akik „hirtelen fojtogatónak kezdték érezni a hazai levegőt”.

A politikus név szerint is említett több általa árulónak tartott személyt

Borbás Marcsi: Kocsis szerint a televíziós műsorvezető, aki az évek alatt közel 3 milliárd forintnyi támogatást kapott műsoraira, pont a választások előtt vált kritikussá a munkakörülményeivel kapcsolatban.

Balogh Levente: Az üzletember kapcsán felidézte, hogy amíg cége 4,2 milliárdos állami támogatásban részesült, nem sürgette a változást, ám a támogatások elmaradása után már a kormánykritikus médiában fogalmazott meg aggályokat.

Waberer György: A nagyvállalkozót Kocsis ironikusan „új szentnek” nevezte, utalva arra, hogy korábbi pozíciói ellenére a választás utáni nyilatkozataival elfordult a jobboldaltól.

A politikus szerint ezek az emberek „házi árulók”, akiknek a nevét sosem szabad elfelejteni. A korrupciós vádak kapcsán Kocsis megjegyezte, hogy a baloldali sajtó módszeresen, konkrétumok nélkül építette fel azt a narratívát, amelyben minden sikeres jobboldali vállalkozó vagy falusi polgármester gyanússá vált.

Kocsis Máté zárásként hozzátette: a Tisza-kormány „mézesheteit” és blöffjeit a választóknak maguknak kell kiismerniük a következő években, miközben a jobboldalnak a megértésre és a gazdasági nehézségek háborús környezetben való értékelésére kell koncentrálnia.