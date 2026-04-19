INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.59
usd:
307.37
bux:
138818.03
2026. április 19. vasárnap Emma
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Hankó Balázzsal, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, innovációért, szakképzésért és felnőttképzésért felelős államtitkárával a Ludovika Campus fejlesztéséről tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2024. április 16-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Ők a mi kis árulóink - Kocsis Máté kifakadt

Infostart

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője vasárnap délelőtti bejegyzésében élesen bírálta azokat a közszereplőket és üzletembereket, akik véleménye szerint korábban haszonélvezői voltak a nemzeti korszaknak, de a választási vereség közeledtével elfordultak a párttól. A politikus hangsúlyozta: bár Magyar Péter személye egyértelmű, a belső „árulók” névsora ennél jóval hosszabb.

A frakcióvezető írásában – amelyet a „megvadult tiszásokkal” szemben a jobboldali választóknak címzett – kijelentette, hogy a választási eredményt higgadtan kell kezelni. Úgy véli, a vereség nem a számok, hanem az eltelt 16 év megszokottsága miatt tűnik történelminek. Kocsis szerint Orbán Viktor gerincesen vállalta a felelősséget, de a kép ennél árnyaltabb, és beszélni kell azokról, akik „hirtelen fojtogatónak kezdték érezni a hazai levegőt”.

A politikus név szerint is említett több általa árulónak tartott személyt

Borbás Marcsi: Kocsis szerint a televíziós műsorvezető, aki az évek alatt közel 3 milliárd forintnyi támogatást kapott műsoraira, pont a választások előtt vált kritikussá a munkakörülményeivel kapcsolatban.

Balogh Levente: Az üzletember kapcsán felidézte, hogy amíg cége 4,2 milliárdos állami támogatásban részesült, nem sürgette a változást, ám a támogatások elmaradása után már a kormánykritikus médiában fogalmazott meg aggályokat.

Waberer György: A nagyvállalkozót Kocsis ironikusan „új szentnek” nevezte, utalva arra, hogy korábbi pozíciói ellenére a választás utáni nyilatkozataival elfordult a jobboldaltól.

A politikus szerint ezek az emberek „házi árulók”, akiknek a nevét sosem szabad elfelejteni. A korrupciós vádak kapcsán Kocsis megjegyezte, hogy a baloldali sajtó módszeresen, konkrétumok nélkül építette fel azt a narratívát, amelyben minden sikeres jobboldali vállalkozó vagy falusi polgármester gyanússá vált.

Kocsis Máté zárásként hozzátette: a Tisza-kormány „mézesheteit” és blöffjeit a választóknak maguknak kell kiismerniük a következő években, miközben a jobboldalnak a megértésre és a gazdasági nehézségek háborús környezetben való értékelésére kell koncentrálnia.

Kezdőlap    Belföld    Ők a mi kis árulóink - Kocsis Máté kifakadt

kocsis máté

áruló

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elpattant a húr az Egyesült Államokban: minden hidat és erőművet megsemmisítő csapás jöhet Iránban

Donald Trump amerikai elnök a Truth Socialon közzétett bejegyzésében azzal vádolta Iránt, hogy a Hormuzi-szorosban leadott lövésekkel megsértette a tűzszüneti megállapodást. Trump szerint az USA "nagyon korrekt és ésszerű" ajánlatot tett Teheránnak, amelyet reményei szerint elfogadnak. Az elnök azzal fenyegetőzött, hogy amennyiben Irán nem fogadja el a feltételeket, az Egyesült Államok megsemmisíti az ország összes erőművét és hídját.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Végleg betelt a pohár az iráni tárgyalásokon: ha ezt nem lépi meg az Egyesült Államok, teljesen lőttek a megegyezésnek

Bár a közelmúltbeli béketárgyalásokon történt némi előrelépés, továbbra is mélyek az ellentétek Irán és az Egyesült Államok között.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US negotiators to return to Pakistan for talks as Trump repeats threat to Iran's infrastructure

In a post on his Truth Social platform, the president says the US will hit Iran's power plants and bridges if a deal isn't reached.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×