Villamos és autó ütközött, pótlóbuszok járnak

A katasztrófavédelem az MTI-vel azt közölte: a baleset a Maglódi úton, a Szentimrey utcánál történt. A szerelvényen harmincan utaztak, mindannyian el tudták hagyni a villamost.

A műszaki mentési munkálatokhoz a fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, a társhatóságokat és a közösségi közlekedési társaság szakembereit is a helyszínre kérték.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint a 28-as, a 37-es és a 28A villamos helyett az Új köztemető és a Kada utca/Maglódi út között pótlóbuszok járnak.