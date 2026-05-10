ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.35
usd:
300.68
bux:
134545.2
2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Elon Musk dél-afrikai-amerikai milliárdos üzletember (k) az olasz Jannik Sinner és az amerikai Taylor Fritz mérkőzésén az amerikai nemzetközi teniszbajnokság férfi egyéni versenyének döntőjében a New York-i Flushing Meadowsban 2024. szeptember 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/C. J. Gunther

Csak Elon Musk tudja kirúgni Elon Muskot – így döntött a SpaceX

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Minden korábbinál nagyobb tőzsdei bevezetésre készül Elon Musk űripari cége. A SpaceX azzal is történelmet írhat, hogy példátlan jogokat ad a milliárdosnak, miközben korlátozza a részvényesek mozgásterét. Gyakorlatilag csak Elon Musk tud felmondani Elon Musknak.

A SpaceX űripari magáncég még az idén beléphet a tőzsdére, és akár 75 milliárd dollárt is bevonhat a kibocsátással. A vállalat értékét már most nagyjából 1,75 billió dollárra becsülik, azaz a világ egyik legdrágább cége. A befektetők számára azonban van egy fontos feltétel: aki beszáll, annak el kell fogadnia, hogy Elon Musk kezében marad minden érdemi döntés.

A vállalat úgynevezett „szuper-szavazati jogú” részvényeket vezet be. Ezek a papírok tízszer annyi szavazatot érnek majd, mint a hétköznapi befektetők részvényei. Az eredmény: Musk a tőzsdei bevezetés után is megtarthatja a szavazatok többségét. Magyarán:

ő nevezheti ki az igazgatóság tagjait, ő dönthet az esetleges fúziókról, és gyakorlatilag csak ő maga menesztheti magát a cég éléről.

A Reuters által látott dokumentumok szerint Musk jelenleg a SpaceX részvényeinek 42 és fél százalékát birtokolja, a szavazati jogoknak viszont már most közel 84 százalékát ellenőrzi. A tőzsdei konstrukció ezt a dominanciát betonozná be hosszú távra is.

A cég emellett szűkítené a részvényesek jogorvoslati opcióit. A befektetők például nem indíthatnának csoportos pereket, és lemondanának az esküdtszék előtti tárgyalás jogáról is. Ehelyett kötelező választott bírósági eljárás várna rájuk, vagyis a vitákat úgynevezett zárt körű arbitrázs keretében rendeznék, ami csak tavaly ősz óta legális az Egyesült Államokban.

A vállalat azt is nehezítené, hogy a részvényesek javaslatokat vigyenek közgyűlés elé.

Az új texasi szabályozás alapján ehhez legalább egymillió dollárnyi részvény, vagy 3 százalékos tulajdonrész kellene, ami a legtöbb kisbefektető számára gyakorlatilag elérhetetlen.

A SpaceX egyébként tavaly helyezte át székhelyét Delaware államból Texasba. Delaware eddig az amerikai vállalatok kedvenc központjának számított, mert kiforrott vállalatjogi rendszerrel rendelkezik. Musk azonban nyílt konfliktusba került az ottani bíróságokkal, miután egy bíró korábban megsemmisítette a Tesla által a számára jóváhagyott, 56 milliárd dolláros fizetési csomagot. (A döntést nemrég visszavonták). Texas ezzel szemben jóval vállalatbarátabb szabályokat vezetett be, amelyek erősebben védik a vezetőket az aktivista befektetőkkel szemben.

Vállalatirányítási szakértők szerint a SpaceX most egyszerre zárja le a szavazófülkét, a bíróságot és a részvényesi kezdeményezések útját.

Mások viszont úgy látják: a befektetők lemondanának egyes jogaikról, ha cserébe részesedhetnek Musk következő nagy dobásából.

A bírálók ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a SpaceX precedenst teremthet más, az alapítók által dominált technológiai cégek számára is. A mesterséges intelligenciával foglalkozó OpenAI vagy az Anthropic esetében is felmerülhet olyan modell, ahol a karizmatikus alapító gyakorlatilag érinthetetlenné válik. A Musk-hívők szerint nem ez a lényeg: hősük azért képes rakétákat újrahasznosítani, műholdhálózatot építeni vagy Mars-kolóniáról beszélni, mert nem hagyja, hogy fékezzék a negyedéves jelentések vagy a részvényesek lázadásai – vélik.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Csak Elon Musk tudja kirúgni Elon Muskot – így döntött a SpaceX

egyesült államok

bevezetés

tőzsde

űrkutatás

jogkör

elon musk

spacex

részvényesek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
AI-aranyláz: nem bírja a rendszer a mesterséges intelligencia terjedését

AI-aranyláz: nem bírja a rendszer a mesterséges intelligencia terjedését

Hiába az AI látványos, szinte minden iparágban követhető fejlődése, a forradalom felfedte Achilles-inát: a jelenlegi számítási kapacitás egyszerűen nem tud lépést tartani az igénnyel. A helyzet a klasszikus technológiai szűk keresztmetszetet idézi, amikor egy régebbi, de fontos technológia fékezi az új térnyerését.
VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Putyin kimondta azt az orosz-ukrán háborúról, amire évek óta mindenki várt, Trump újra a békéről beszélt – Háborús híreink vasárnap

Putyin kimondta azt az orosz-ukrán háborúról, amire évek óta mindenki várt, Trump újra a békéről beszélt – Háborús híreink vasárnap

Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton kijelentette: úgy véli, az ukrajnai háború a végéhez közeledik. Mindezt mindössze órákkal azután mondta, hogy Moszkva megtartotta az elmúlt évek legvisszafogottabb győzelem napi díszszemléjét. Az elnök arról is beszélt, hogy kész lenne tárgyalni Európa új biztonsági berendezkedéséről. Ehhez Gerhard Schröder volt német kancellárt tartaná a legalkalmasabb partnernek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan nevet dobott be Vlagyimir Putyin: kiderült, ki lehet a kulcsfigura az ukrajnai béke elhozásában

Váratlan nevet dobott be Vlagyimir Putyin: kiderült, ki lehet a kulcsfigura az ukrajnai béke elhozásában

A német hírügynökség érdeklődésére a hivatal azt közölte, a volt német kancellár nem kívánja kommentálni az ügyet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Countries airlift nationals evacuated from virus-hit cruise ship

Countries airlift nationals evacuated from virus-hit cruise ship

Spanish passengers are the first to leave the MV Hondius, after an outbreak saw three people die and several infected.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 10. 17:56
AI-aranyláz: nem bírja a rendszer a mesterséges intelligencia terjedését
2026. május 10. 14:31
Kiderült, Putyin szerint mit kellene tennie Zelenszkijnek
×
×