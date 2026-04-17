Magyar Péter: konszenzusos módon szeretnénk megállapodni a parlamenti pozíciókban

Egyeztetésre gyűltek össze péntek délelőtt a parlamentbe jutott pártok képviselői a 2026-2030-as ciklus nyitóülésével kapcsolatban.

Az eseményről a Tisza Párt már közzé is tett egy videót, amelyben Magyar Péter pártelnök, választási listavezető, leendő miniszterelnök osztott meg részleteket; bizottsági helyekről, parlamenti alelnöki helyekről folyik egyezkedés.

Emlékeztetett: a tisztségek kiosztásáról 2022-ben nem tudtak megállapodni a parlamenti pártok, ezért Kövér László házelnök egy személyben döntött személyi kérdésekben, Magyar Péter azonban kompromisszumra szeretne jutni, meghallgatva az ellenzéki pártok javaslatait is.

A nyitóülésre május 6-7-én kerülhet sor, ha addigra lezárul a jogorvoslati folyamat a választások után. Jelenleg még 350-400 ezer szavazat számlálása zajlik, ami után még 3-4 mandátum mandátum sorsa is megfordulhat, Magyar Péter reményei szerint akár 141 fős is lehet a Tisza-frakció, ami sosem volt felhatalmazás lehet kormánypártnak a rendszerváltozás óta.

Ígérte: mindent megtesz, hogy senkinek se kelljen csalódni, azoknak se, akik nem rá szavaztak.

Beszámolt arról is, hogy zajlik a Tisza-kormány összeállítása, folyamatos egyeztetésben van leendő miniszterekkel, államtitkárokkal, az ismert nevek közül „sokakból miniszter lesz”.

Beszélt Rubovszky Rita személyével kapcsolatban, akinek a neve oktatási miniszterként merült fel. Nem erősítette meg a jelölést, de több bizalmat kért a nyilvánosságban,

a „verbális lincselés leállítását” kérte,

nem beszélve arról, hogy az oktatási és kulturális tárca élére több jelölt is van, a személyt a jövő héten nevezi meg.

Elmondta, a Fidesz részéről Gulyás Gergely vesz részt a pénteki parlamenti egyeztetésen, „egykori barátjához” több kérdése is lesz, például az, hogy milyen érzés, amikor „egy bolond” legyőz egy 16 éves „állampártot”.