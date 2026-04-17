2026. április 17. péntek Rudolf
Jó hír a balatoni horgászoknak

Május első napjától ismét lehet csalihallal, halszelettel vagy műcsalival horgászni, akár partról, akár vízi járműből is a Balatonnál.

Miután lezajlik a süllőívás és egyre kedvezőbben alakul az időjárás, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. május 1-jétől feloldja a csónakos tilalmat a horgászok számára – közölte honlapján a társaság.

A Balatoni Horgászrend 35. pontja szerint minden évben május 15-ig tart a korlátozás, de ezt a határidőt csak kedvezőtlen, hideg időjárás esetén tartják, van lehetőség a feloldásra, és idén is ez fog történni. Március végén a betörő hidegfront megakasztotta a süllőívást, a viharos szél pedig kedvezőtlenül befolyásolta az első ívási hullám szaporulatát. Az elmúlt hetekben azonban melegedett az idő, és múlt héten elindult a második ívási hullám is, aminek nagyobb sikere lehet. Mivel a következő időszakban – néhány nap kivételével – 20 Celsius-fok körüli hőmérséklet várható, valószínűleg az ívási és fészekőrzési magatartás egészen április végéig tart majd.

A mostani döntés azt jelenti, hogy

a süllő, a csuka, a balin és a sügér fajlagos tilalmának végével, május 1-jétől ismét lehet csalihallal, halszelettel vagy műcsalival horgászni, akár partról, akár vízi járműből is.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. arra kéri a horgászokat, hogy május 1-je előtt ne hagyják el vízi járműveikkel a kikötőiket, mert rendszeresen előforduló szabályszegés, hogy már április 30-án, még éjfél előtt lehet találkozni a vízen szabálytalan távolságban lévő, vagy akkor még tiltott eszközöket szállító csónakkal.

A társaság felhívta a figyelmet a nagy sárga bójákkal körülvett kíméleti területek (Balatonberény, Fonyód, Tihany, Balatonvilágos) védelmére is, ahol süllőfészkeket helyeztek el.

A négy településen a kijelölt területen belülre tilos behajózni, áthaladni és oda horgászkészséggel bedobni.

A fészkeket a tervek szerint május második felében fogják felszedni. A kihelyezett fészkek a fenntartható halgazdálkodást szolgálják, azért arra kérnek mindenkit, hogy ne zavarják az ott leívott, illetve a területet esetleg még őrző halakat.

Jó hír a harcsahorgászok számára, hogy csak május 4-én kezdődik a harcsa tilalmi ideje, így május első három napján bármely engedélyezett módszerrel horgászhatnak csónakból is harcsára. Szintén csak május 4-én lép életbe a ponty fajlagos tilalmi ideje, amely a korábbi évekhez hasonlóan csak a Balaton befolyóin és a Kis-Balatonon lesz érvényes, a főmederre idén is kérték a ponty tilalmának feloldását.

„Nem csak az a kérdés, hogy ki mond le, lezárult egy politikai korszak” – Orbán Viktor a választások eredményéről

„Nem csak az a kérdés, hogy ki mond le, lezárult egy politikai korszak” – Orbán Viktor a választások eredményéről

„A választók a jövőre szavaztak, nem a múltra, többet várnak. Szerintem össze kell gyűjteni azt a 8-10 okot, ami a választási vereséghez vezetett, ehhez szükség van még néhány napra. Ki fog kerekedni egy kép” – vázolta Orbán Viktor. Először értékelte az országgyűlési választások eredményét a választáson súlyos vereséget szenvedett Fidesz–KDNP vezetője. A Fidesz közösségére bízta annak az ügyét, hogy marad-e vagy távozik a párt éléről.
 

Ezért nem megy az EU-csúcsra a kormányfő

VIDEÓ
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, felszólította Magyar Péter a Molt

Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, felszólította Magyar Péter a Molt

137 mandátumnál jár a Tisza Párt, 56 képviselői helynél a Fidesz és 6-nál a Mi Hazánk, miután szerdán lezárult az újraszámolás Zala 2. számú, keszthelyi választókerületében. Csütörtökön hiánytalanul megérkeztek a külképviseleteken leadott szavazatok is, Magyar Péter pedig bejelentette: nem a Karmelitában, hanem a Parlament közelében lesz a miniszterelnöki irodája. A Tisza-kormány oktatási minisztere a Ciszterci Iskolai Főhatóság éléről érkezik, személyében egy újabb nő kerül a kormányba. Magyar Péter az üzemanyag-ellátás biztonságáról kért tájékoztatást a Moltól, egyúttal felszólította a vállalatot, hogy ne fizesse ki a Fidesz-közeli MCC-nek járó, mintegy 25 milliárd forintos osztalékot. Folyamatosan frissülő cikkünkben a csütörtöki fejleményeket követjük nyomon. Orbán Viktor csütörtök este interjút adott.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Veszélyes új &quot;drog&quot; terjed a magyar fiatalok között: szinte már mindenki zsebében ott lapulhat - drasztikus a hatása az egészségre

Veszélyes új &quot;drog&quot; terjed a magyar fiatalok között: szinte már mindenki zsebében ott lapulhat - drasztikus a hatása az egészségre

A digitális eszközök problémás használata, avagy a függőség mindig több tényező együttjárása nyomán alakul ki.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ten-day ceasefire between Israel and Lebanon comes into effect

Ten-day ceasefire between Israel and Lebanon comes into effect

Iran says Lebanon is an "integral part" of the ceasefire with the US, as Trump urges "no more killing".

