Jó hír a balatoni horgászoknak

Miután lezajlik a süllőívás és egyre kedvezőbben alakul az időjárás, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. május 1-jétől feloldja a csónakos tilalmat a horgászok számára – közölte honlapján a társaság.

A Balatoni Horgászrend 35. pontja szerint minden évben május 15-ig tart a korlátozás, de ezt a határidőt csak kedvezőtlen, hideg időjárás esetén tartják, van lehetőség a feloldásra, és idén is ez fog történni. Március végén a betörő hidegfront megakasztotta a süllőívást, a viharos szél pedig kedvezőtlenül befolyásolta az első ívási hullám szaporulatát. Az elmúlt hetekben azonban melegedett az idő, és múlt héten elindult a második ívási hullám is, aminek nagyobb sikere lehet. Mivel a következő időszakban – néhány nap kivételével – 20 Celsius-fok körüli hőmérséklet várható, valószínűleg az ívási és fészekőrzési magatartás egészen április végéig tart majd.

A mostani döntés azt jelenti, hogy

a süllő, a csuka, a balin és a sügér fajlagos tilalmának végével, május 1-jétől ismét lehet csalihallal, halszelettel vagy műcsalival horgászni, akár partról, akár vízi járműből is.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. arra kéri a horgászokat, hogy május 1-je előtt ne hagyják el vízi járműveikkel a kikötőiket, mert rendszeresen előforduló szabályszegés, hogy már április 30-án, még éjfél előtt lehet találkozni a vízen szabálytalan távolságban lévő, vagy akkor még tiltott eszközöket szállító csónakkal.

A társaság felhívta a figyelmet a nagy sárga bójákkal körülvett kíméleti területek (Balatonberény, Fonyód, Tihany, Balatonvilágos) védelmére is, ahol süllőfészkeket helyeztek el.

A négy településen a kijelölt területen belülre tilos behajózni, áthaladni és oda horgászkészséggel bedobni.

A fészkeket a tervek szerint május második felében fogják felszedni. A kihelyezett fészkek a fenntartható halgazdálkodást szolgálják, azért arra kérnek mindenkit, hogy ne zavarják az ott leívott, illetve a területet esetleg még őrző halakat.

Jó hír a harcsahorgászok számára, hogy csak május 4-én kezdődik a harcsa tilalmi ideje, így május első három napján bármely engedélyezett módszerrel horgászhatnak csónakból is harcsára. Szintén csak május 4-én lép életbe a ponty fajlagos tilalmi ideje, amely a korábbi évekhez hasonlóan csak a Balaton befolyóin és a Kis-Balatonon lesz érvényes, a főmederre idén is kérték a ponty tilalmának feloldását.