2026. április 17. péntek Rudolf
kutya mancs tappancs
Nyitókép: Pixabay

Hős kutya mentett életet, nem is akárhogy

Infostart

A Sopron utcáin járőröző rendőrök arra lettek figyelmesek, hogy gyors és ismétlődő jelzéseket ad le egy parkolóban lévő kocsi a távolsági fényszórójával.

Fényjelzéseket adott le egy kocsiba zárt mentőkutya, amikor észrevette, hogy rosszul lett a gazdája. A jelzéseket észlelve mentették meg az állat 46 éves gazdájának életét Sopronban – írja a police.hu.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Mogyorósi Xénia Beatrix és Kocsis Péter Sopronban járőrözött szerda este a Juharfa utcában, amikor észrevették, hogy gyors és ismétlődő jelzéseket ad le egy parkolóban lévő kocsi a távolsági fényszórójával.

Amikor az őrmesterek odaértek a kocsihoz, nagyon meglepődtek, ugyanis egy kutya ült az autóban.

A jármű mögé léptek, ahol egy ember feküdt az aszfalton, aki csak néhány szót tudott mondani, mert nagyon nehezen vette a levegőt. A férfi kezében egy EpiPen életmentő öninjektor volt, amelyet már nem tudott működésbe hozni, így – a használati útmutató szerint – a rendőrök adták a combjába az allergia elleni gyógyszert, majd hívták a mentőket.

A soproni férfi jobban lett a gyógyszer hatására, majd közölte, hogy darázscsípés miatt kapott allergiás sokkot.

Büszke volt négylábú társára, amiért az autó lámpájával jelzéseket adott, és köszönetét fejezte ki a rendőröknek, hogy tétovázás nélkül a segítségére siettek.

Nemzetközi jogász: így akadályozhatja meg a Tisza-kormány a kilépést a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Bár Magyarország 2002 óta tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, az azóta eltelt időben nem hirdették ki itthon törvényben a hágai székhelyű bíróság alapszabályát, aminek a köztársasági elnök „immunitása volt az oka” – mondta az InfoRádióban Tóth Norbert nemzetközi jogász. Az NKE egyetemi docense részletesen elmagyarázta, hogyan lehetne visszafordítani az elvileg június 2-án záruló kilépési folyamatot, ha a jövendő Tisza-kormány ezt akarná.
 

