ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.32
usd:
308.19
bux:
0
2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke beszédet mond a párt kampányzáró rendezvényén a Fõvárosi Mûvelõdési Házban 2026. április 11-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Toroczkai László aggasztó jeleket lát a magyar demokráciára nézve

Infostart

Legyen Magyarországon végre teljes sajtószabadság – jelentette ki a Mi Hazánk Mozgalom elnöke az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában. Toroczkai László arról is beszélt, hogy nem örül annak, hogy kétharmadhoz jutott a Tisza Párt.

Toroczkai László a sajtószabadság kapácsán kifejtette: ez azt jelenti, hogy egy politikusnak minden létező médium számára – még akkor is, ha nem baráti médium – rendelkezésre kell állni.

„Olyan nincs, hogy nem válaszol a kérdéseikre, olyan nincs, hogy félrelöki az újságírót, ez gyakorlatilag a választópolgárok lenézése, hiszen az újságírók a választópolgárok felé közvetítenek valamit” – fogalmazott az ellenzéki párt elnöke.

Hozzátette: Magyarországon a Facebooknak van politikailag igazán nagy hatalma, nem a köztelevíziónak és nem a közmédiának. A Facebooknak monopolhelyzete van, ameddig ez fennáll, addig senki nem beszélhet hitelesen sajtószabadságról és esélyegyenlőségről sem – mondta.

Toroczkai László arról is beszélt, hogy aggasztó jeleket lát a magyar demokráciára nézve. A Mi Hazánk elnöke úgy fogalmazott, nem örül annak, hogy kétharmadhoz jutott a Tisza Párt. Hozzátette: pártjának célja az volt, hogy senkinek ne legyen kétharmada.

„Láttuk, hogy a kétharmad milyen gőgös hatalomgyakorlást hozott a Fidesz esetében, és én csak olyan jeleket látok, hogy ugyanez lesz Magyar Péter esetében is” – mondta, megjegyezve, gőgös és antidemokratikus hatalomgyakorlást feltételez a Tisza Pártnál is. Hangsúlyozta ugyanakkor meg kell adni az esélyt Magyar Péternek is.

Toroczkai László kifejtette, a Mi Hazánk volt az egyetlen parlamenti párt, melyet nem söpörte le a Tisza Párt. A Mi Hazánk volt az egyetlen egy parlamenti párt, amely tudta növelni a támogatottságát, több szavazatot kapott mint négy évvel ezelőtt.

Kezdőlap    Belföld    Toroczkai László aggasztó jeleket lát a magyar demokráciára nézve

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter első interjúi a közmédiában: kiterjesztjük a rezsicsökkentést, diverzifikáljuk az energiabeszerzést – frissülő cikk

Szerda délelőtt 10 órára hívta az országgyűlési választáson nyertes pártok vezetőit egyeztetésre Sulyok Tamás köztársasági elnök, ez előtt adott interjút Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Kossuth rádiónak, aki ezután az M1 tévécsatornában nyilatkozik. Frissülő cikk, tartson velünk!
 

Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről

Magyarország EU-tagsága óta már többször kopogtathatott volna az eurózóna ajtaján, de korábban politikai akarat nem volt, most pedig a feltételektől vagyunk távol, a politikai akaratról Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján viszont nyilatkozott, először a költségvetés állapotát világítják át. Az időtávról és a bevezetés részleteiről az InfoRádió Beke Károlyt kérdezte.
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.15. szerda, 18:00
Nyeste Orsolya az Erste vezető elemzője és Madár István a Portfolio vezető elemzője
Madár István a Portfolio vezető elemzője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 15. 08:09
2026. április 15. 07:33
×
×