Toroczkai László aggasztó jeleket lát a magyar demokráciára nézve

Toroczkai László a sajtószabadság kapácsán kifejtette: ez azt jelenti, hogy egy politikusnak minden létező médium számára – még akkor is, ha nem baráti médium – rendelkezésre kell állni.

„Olyan nincs, hogy nem válaszol a kérdéseikre, olyan nincs, hogy félrelöki az újságírót, ez gyakorlatilag a választópolgárok lenézése, hiszen az újságírók a választópolgárok felé közvetítenek valamit” – fogalmazott az ellenzéki párt elnöke.

Hozzátette: Magyarországon a Facebooknak van politikailag igazán nagy hatalma, nem a köztelevíziónak és nem a közmédiának. A Facebooknak monopolhelyzete van, ameddig ez fennáll, addig senki nem beszélhet hitelesen sajtószabadságról és esélyegyenlőségről sem – mondta.

Toroczkai László arról is beszélt, hogy aggasztó jeleket lát a magyar demokráciára nézve. A Mi Hazánk elnöke úgy fogalmazott, nem örül annak, hogy kétharmadhoz jutott a Tisza Párt. Hozzátette: pártjának célja az volt, hogy senkinek ne legyen kétharmada.

„Láttuk, hogy a kétharmad milyen gőgös hatalomgyakorlást hozott a Fidesz esetében, és én csak olyan jeleket látok, hogy ugyanez lesz Magyar Péter esetében is” – mondta, megjegyezve, gőgös és antidemokratikus hatalomgyakorlást feltételez a Tisza Pártnál is. Hangsúlyozta ugyanakkor meg kell adni az esélyt Magyar Péternek is.

Toroczkai László kifejtette, a Mi Hazánk volt az egyetlen parlamenti párt, melyet nem söpörte le a Tisza Párt. A Mi Hazánk volt az egyetlen egy parlamenti párt, amely tudta növelni a támogatottságát, több szavazatot kapott mint négy évvel ezelőtt.