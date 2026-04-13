Megtámadja az országgyűlési választás eredményét a Mi Hazánk Mozgalom

Toroczkai László hétfő este megerősítette, hogy a Mi Hazánk Mozgalom megtámadja a 2026-os országgyűlési választás végeredményét. A párt miniszterelnök-jelöltje az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt erről.

„Bejött a jóslatom, azt mondtam, hogy hárompárti parlament lesz, így is lett. Az extrém magas részvételre nem számítottunk, de több szavazónk volt, mint 2022-ben. A két nagyobb párt elszívó-hatása azért érződött, nekik nagyobb tartalékaik voltak” – mondta Toroczkai László a Fideszre és a Tisza Pártra utalva.

Ezután arról beszélt, nagyon büszke arra, hogy Ásotthalmon, ahol él, és tényleg ismerik őt, a szavazatok 36 százalékával megverte a Fidesz és a Tisza egyéni jelöltét is – írja az Index.

Azzal folytatta, érzése szerint ez a kampány nem volt „tiszta”. Majd megerősítette, hogy a Meta vélt beavatkozása miatt megóvják a választási eredményeket. „Hiába a magyar bírósági ítélet, sem a Facebookon, sem az Instagramon nem lehet fiókom. Úgy nem lehet országot járni rendesen, hogy a fórumainkat nem tudjuk meghirdetni a közösségi médiában. A Facebook nélkül nem ment volna ekkorát Magyar Péter” – vélekedett.

A Mi Hazánk Mozgalom jogászai azt tanácsolták, hogy az esélyegyenlőség hiányára hivatkozva adjon be egy kifogást a Nemzeti Választási Bizottsághoz. „Az NVI dönt majd erről a beadványról, ha nem ad helyt a panaszunknak, akkor megyünk a Kúriára. Ha ezek után sem történik semmi érdemi az ügyben, akkor az Alkotmánybírósághoz fordulunk, illetve megyünk tovább Strasbourgba” – szögezte le.

A Mi Hazánk Mozgalom alapító elnöke emlékeztetett, május negyedikén lesz meg a hivatalos végeredmény, 80 ezer szavazat van, amit még nem ismerünk, egy-egy mandátum sorsa még változhat addig.

„Aznap pedig fellebbezünk. Ez nekünk erkölcsi kötelességünk, mert eleve hátrányból indultunk, nem nyugszunk bele a Meta beavatkozásába.

Magyar Péter a nemzetközi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy Orbán Viktor nem lehet többet miniszterelnök. Emiatt nagy a felelősségem, én maradtam az egyetlen kihívója, ezért is kell harcolnom” – mondta.

Rónai Egon kérdésére, miszerint elmegy-e a Sulyok Tamás által szervezett szerdai találkozóra, igennel válaszolt.

„Ott ülünk majd négyen, sok mindenről mondjuk nem tudunk majd tárgyalni. A Fidesz magának köszönheti ezt a brutális vereséget. Mi arányosabbá akartuk tenni a választási rendszert, de a Fidesz csak a Budapestre vonatkozó javaslatunkat fogadta el, az országosat nem. Pedig jobban járt volna, ha így tesz, és nekünk is kétszer annyi képviselőnk lenne, mint most” – jelentette ki.