2026. április 13. hétfő Ida
Szabadi István, Pakusza Zoltán, Dócs Dávid, Toroczkai László pártelnök, Dúró Dóra, Apáti István és Novák Elõd, a párt képviselõjelöltjei (b-j) a Mi Hazánk Mozgalom választási eredményváró rendezvényén a Larus Rendezvényközpontban 2026. április 12-én.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt

Megtámadja az országgyűlési választás eredményét a Mi Hazánk Mozgalom

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom miniszterelnök-jelöltje elmondta, megtámadják a 2026-os magyar országgyűlési választás végeredményét, mert szerintük a Meta beavatkozása miatt a Tisza Párt és a Fidesz óriási előnnyel indult hozzájuk képest.

Toroczkai László hétfő este megerősítette, hogy a Mi Hazánk Mozgalom megtámadja a 2026-os országgyűlési választás végeredményét. A párt miniszterelnök-jelöltje az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt erről.

„Bejött a jóslatom, azt mondtam, hogy hárompárti parlament lesz, így is lett. Az extrém magas részvételre nem számítottunk, de több szavazónk volt, mint 2022-ben. A két nagyobb párt elszívó-hatása azért érződött, nekik nagyobb tartalékaik voltak” – mondta Toroczkai László a Fideszre és a Tisza Pártra utalva.

Ezután arról beszélt, nagyon büszke arra, hogy Ásotthalmon, ahol él, és tényleg ismerik őt, a szavazatok 36 százalékával megverte a Fidesz és a Tisza egyéni jelöltét is – írja az Index.

Azzal folytatta, érzése szerint ez a kampány nem volt „tiszta”. Majd megerősítette, hogy a Meta vélt beavatkozása miatt megóvják a választási eredményeket. „Hiába a magyar bírósági ítélet, sem a Facebookon, sem az Instagramon nem lehet fiókom. Úgy nem lehet országot járni rendesen, hogy a fórumainkat nem tudjuk meghirdetni a közösségi médiában. A Facebook nélkül nem ment volna ekkorát Magyar Péter” – vélekedett.

A Mi Hazánk Mozgalom jogászai azt tanácsolták, hogy az esélyegyenlőség hiányára hivatkozva adjon be egy kifogást a Nemzeti Választási Bizottsághoz. „Az NVI dönt majd erről a beadványról, ha nem ad helyt a panaszunknak, akkor megyünk a Kúriára. Ha ezek után sem történik semmi érdemi az ügyben, akkor az Alkotmánybírósághoz fordulunk, illetve megyünk tovább Strasbourgba” – szögezte le.

A Mi Hazánk Mozgalom alapító elnöke emlékeztetett, május negyedikén lesz meg a hivatalos végeredmény, 80 ezer szavazat van, amit még nem ismerünk, egy-egy mandátum sorsa még változhat addig.

„Aznap pedig fellebbezünk. Ez nekünk erkölcsi kötelességünk, mert eleve hátrányból indultunk, nem nyugszunk bele a Meta beavatkozásába.

Magyar Péter a nemzetközi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy Orbán Viktor nem lehet többet miniszterelnök. Emiatt nagy a felelősségem, én maradtam az egyetlen kihívója, ezért is kell harcolnom” – mondta.

Rónai Egon kérdésére, miszerint elmegy-e a Sulyok Tamás által szervezett szerdai találkozóra, igennel válaszolt.

„Ott ülünk majd négyen, sok mindenről mondjuk nem tudunk majd tárgyalni. A Fidesz magának köszönheti ezt a brutális vereséget. Mi arányosabbá akartuk tenni a választási rendszert, de a Fidesz csak a Budapestre vonatkozó javaslatunkat fogadta el, az országosat nem. Pedig jobban járt volna, ha így tesz, és nekünk is kétszer annyi képviselőnk lenne, mint most” – jelentette ki.

Miniszterek veszítettek a választáson – hatalmas átalakulás az Országgyűlésben, kik jutottak be és kik estek ki?

Miniszterek veszítettek a választáson – hatalmas átalakulás az Országgyűlésben, kik jutottak be és kik estek ki?

Noha a végleges parlamenti névsorra még legalább szombatig várni kell – a jogerősre még tovább –, de abból fakadóan, hogy a Fidesz-KDNP képviselői mezőnye 135-ről várhatóan 55-re csökken, a távozó kormány pártjainak soraiból „korszakos” politikusok hiányoznak majd, hacsak nem lesznek a javukra tömeges visszalépések. A Tisza Párt részéről viszont valamennyi ismerős név parlamenti mandátumhoz juthat, akár az EP-ből vagy a Fővárosi Közgyűlésből is. A Mi Hazánknál nagy meglepetés nem várható.
 

Aggasztó dolgot állít Donald Trump kriptodevizájáról az egyik legnagyobb befektetője

Aggasztó dolgot állít Donald Trump kriptodevizájáról az egyik legnagyobb befektetője

Justin Sun, a Trump család kriptovállalkozásának legnagyobb ismert befektetője nyilvános vádat fogalmazott meg a World Liberty Financiallel szemben. Állítása szerint a cég titokban olyan eszközt épített a WLFI token okosszerződéseibe, amellyel egyoldalúan képes befagyasztani és korlátozni a felhasználók tokenállományát.

Döntöttek a pénztárcánkról: kiderült, mikor vezetnék be az eurót Magyarországon, de ennek komoly ára lesz

Döntöttek a pénztárcánkról: kiderült, mikor vezetnék be az eurót Magyarországon, de ennek komoly ára lesz

A vasárnapi választásokon győztes Tisza Pártnak rövid időn belül hiteles makrogazdasági és költségvetési tervet kell letennie az asztalra.

US blockade of Iranian ports takes effect as Trump says Tehran wants a deal 'very badly'

US blockade of Iranian ports takes effect as Trump says Tehran wants a deal 'very badly'

Trump says Iranians are doing no business in the Hormuz strait as UK maritime officials tell ships in the area to expect military presence.

