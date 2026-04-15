Brutális, tizennyolc kilométeres torlódás alakult ki az M1-esen

Az útépítés miatt az M1-es autópályán, Budapest felé, Bicske és Biatorbágy térsége között dugó alakult ki a 38-as és a 20-as kilométer között – írja a Propeller.

Az M1-es másik oldalán, Hegyeshalom felé se valami rózsás a helyzet: Szárliget térségében a szalagkorlátot javítják. A 46-os kilométernél a külső sávot lezárták, dugóra számítsanak az arra haladók.

Emellett az M6-oson, a Pécs felé vezető oldalon, Dunaföldvár térségében a 81-es kilométernél egy személyautó az árokba hajtott. Ott sávlezárásra kell készülni.

Az M5-ös autópályán, a Röszke felé vezető oldalon, Újhartyán térségében, a 44-es Az M5-ös autópályán, a Röszke felé vezető oldalon, Újhartyán térségében, a 44-es kilométernél munkavégzés miatt a forgalom csak egy sávon halad, nagy a dugó.

Az M43-as autópályán, az M5-ös autópálya felé, Makó térségénél rendszámolvasó kamerákat szerelnek fel, a forgalmat a Kéthalmi pihenőn keresztül vezetik el.