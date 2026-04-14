Madárkarambol után kényszerleszállás Ferihegyen

Mint a hétfői esetről beszámoló Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal írja, a tavasz kezdetével gyakoribbá válnak a madárral történő ütközések.

A világ többi repülőteréhez hasonlóan Ferihegyen is komolyan veszik a madarak elleni védekezést: van madarász, működnek hangágyúk, élvefogó csapdák, „kitelepítik” a ragadozó madarakat vonzó rágcsálókat is, azonban száz százalékos védelem így sincs – jegyzik meg.

A repülőgépeket úgy tervezik, hogy kibírják a madárütéseket is, ezért a legtöbb ilyen okból történő visszaszállás pusztán elővigyázatosság. Az, hogy érzékelhető problémát okozzon egy madár, igen ritka.

Hozzáteszik: akár egy hajtómű leállítása után is repülőképes marad egy gép.