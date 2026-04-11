Orbán Viktor a Fidesz kampányzáróján: olyan győzelmet aratunk, amivel mindenkit meglepünk vasárnap

A házigazda Rákay Philip felidézte a kampány állomásait, a Digitális Polgári Körök megalakulását, a háborúellenes gyűléseket, a békemenetet és a fórumokat az Index összefoglalója szerint. Ezt követően összehasonlította a korábbi fideszes és tiszás eseményeket, valamint kitért a pénteki Rendszerbontó Nagykoncertre is. Elsőként Szikora Róbertet szólította a színpadra, aki az R-Go Létezem című dalát adta elő.

A kampányzáró Szijjártó Péter külügyminiszter beszédével folytatódott.

A szaktárca vezetője azonnal egy Magyar Pétertől származó idézettel kezdte mondandóját („g*cinagy háború lesz”), amivel egyetértett, majd arról beszélt, hogy az a kérdés, ki tud-e Magyarország maradni belőle. Mint mondta, „Ukrajnában több mint négy éve tart a háború, amelybe bele akarták tolni hazánkat, ezeket utasította vissza a magyar kormány”. Majd köszönetet mondott a lakosság támogatásának, hogy kimaradt Magyarország a háborúból.

Szijjártó szerint Brüsszelben döntés született arról, hogy háborúba akarják vinni a fiatalokat.

„Az Európai Néppárt azért küzd, hogy európai katonák menjenek Ukrajnába, valamint pénzt küldjenek Kijevbe”. De ezt a magyar kormány nem hagyja Szijjártó Péter elmondása szerint.

„Ez nem a mi háborúnk, ehhez semmi közünk nincsen, ezért semmilyen felelősség nem terhel minket, semmivel nem tartozunk az ukránoknak. Sem katonákkal, sem pénzzel, sem az uniós tagsággal nem tartozunk nekik. Amíg szuverén kormány van Magyarországon, addig nem lépünk be a háborúba, nem küldünk pénzt Ukrajnába, és nem csatlakozhatnak sosem az EU-hoz” – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.

„Szerdán Brüsszelben újabb csata indul, mindössze három nappal a választás után. El akarnak minket vágni az olcsó orosz olajtól, meg akarják szüntetni a védett árat. De nem hagyják, hogy a Tisza Párt megvalósítsa a brüsszeli energiapolitikát, ezért kell megvédeni a védett árat. Az olcsósága miatt harcolunk az orosz energiáért, mert senki sem akar háromszor annyit fizetni az energiáért. A holnapi lesz a legek választása, most lesz a legnagyobb a tét, háború vagy béke. Legyen ez a Fidesz legnagyobb győzelme, amely még a Holdról is látszik!” − zárta gondolatait Szijjártó Péter.

Utána Lázár János építési és közlekedési miniszter következett.

„Hajrá Fidesz!” – felkiáltással kezdte beszédét a kormánypárti politikus. Azt mondta, hogy a Tisza Párt szerint a választás már el is dőlt, pedig még hátra van még 10 óra, ahol nyugodtan eldönthetjük a következő négy év legfontosabb kérdését. A jövő legnagyobb kérdéséről döntünk, eldől, hogy kimaradunk-e a háborúból, és elveszítünk-e mindent. Ha Magyar Péter nem teljesíti ígéreteit, akkor hazudott a választóinak. A mi programunk az egyszerű embereknek szól, nem a multiknak.

Magyar Péter nem méltó és nem alkalmas Magyarország vezetésére

– jelentette ki a miniszter.

„Nekünk az apa férfi, az anya adómentes, velünk van a 13. és 14. havi nyugdíj, velünk van kerítés, és nincs migráns. A Tisza a multik embereiből csinálna kormányt, kétszer annyi lenne az áram és a gázszámla, privatizálnák a vállalatokat, és bevinnék Ukrajnát az Unióba. Ez a kérdés: válasszatok!

Hatalomra éhes, és bosszúra szomjas, vele még azok is veszíteni fognak, akik rá szavaznak. Orbán Viktor kezeli a válságokat és a bajokat. A magyarok embere Orbán Viktor, ő a biztos választás. Magyar Péter még csak veszély, holnap a szavazófülkékben elhárítható.”

Köszönetet mondott a Fidesz támogatóinak, akiket a párt szívének nevezett. Majd újra felzúgott a Hajrá Fidesz!, amit egységesen skandált a tömeg. Lázár János felszólította a résztvevőket, hogy menjenek holnap szavazni, és vigyenek magukkal legalább három embert.

Meg kell mutatnunk, hogy milyen erős a jobboldal Budapesten is

– kezdte beszédét Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz és a KDNP kampányzáró rendezvényén a fővárosban a Szentháromság téren a Magyar Nemzet összefoglalója szerint.

A miniszterelnök a szombati országjárás kapcsán kiemelte, minden egyes állomáson azt tapasztalta, a kormánypártok állnak győzelemre.

Olyan győzelmet aratunk, amivel mindenkit meglepünk, még akár magunkat is

– tette hozzá a kormányfő. Elmondta, a választási kampánynak nem most, hanem holnap este 7 órakor lesz vége. Orbán Viktor ezt követően megköszönte az aktivisták áldozatos munkáját.

Fontos elmondani, miből lehet választani, és melyik döntésnek mi a következménye. Orbán Viktor azt mondta: Magyarország polgárai megértették, mi a választás tétje. Ez a béke. Hozzátette: nem adjuk a gyermekeinket Ukrajnának. Nem adjuk a pénzünket, és fegyvereinket. Úgy fogalmazott, Magyarország Európa legbiztonságosabb országa lesz Európában a választások után. Kifejtette, le fogják törni Zelenszkij Magyarország elleni olajblokádját.

Olajblokádra hitelblokád lesz a válasz, és ezt a csatát meg fogjuk nyerni

– fogalmazott.

Azt mondta, a lelkiismeretünkkel el kell számolni. Amikor Ukrajnát megtámadták, akkor Magyarország mindenkit beengedett. Fedelet adtunk, enni adtunk nekik, munkát adtunk nekik, és megnyitottuk az ukrán nyelvű iskolákat, miközben ők sorra zárják be Kárpátalján a magyar iskolákat. A gyerekeinket azonban nem fogjuk odaadni, és nem tesszük tönkre magunkat értük.

A kormányfő elmondta, „fél éve is mi voltunk többen, csak csendben voltunk, mert megijesztettek bennünket. Igaz, csak a digitális térben”. A kormányfő kifejtette: a kampány célja az volt, hogy a csendes többségből hangos többség legyen.”

A kormányfő szerint a mostani kampány egyik újdonsága, hogy soha nem látott mértékben jelentek meg a nyugati titkosszolgálatok a kampányban.

„Azért vagyunk fontosak, mert bebizonyítottuk, hogy másként is lehet, van másik út, mint a brüsszeli. Meg lehet védeni a hazánkat, a határainkat” – emelte ki Orbán Viktor. Hozzátette, Magyarország azért is lett kiemelten fontos, mert sikerült megmutatni, hogy ki lehet maradni az ukrajnai konfliktusból, a vérontásból.

Nekünk magyaroknak ebben a háborúban semmi esetre sem szabad részt venni

– jelentette ki a kormányfő, majd hozzátette, hazánk megmutatta, igenis járható a béke útja.

„Ez a kampány arra is jó volt, hogy az egymással versengő fele megmutathassák az igazi arcukat” – szögezte le Orbán Viktor. Hozzátette, jövőt csak a Fidesz-KDNP tud építeni, ez a politikai közösség ugyanis rendíthetetlenül hisz a szeretet és az összefogás erejében.

Azt mondta, „lehet, hogy a mi gyűlésünk unalmasabb, de ilyen herebere partikkal nem tudunk szolgálni”.

Orbán Viktor kifejtette, az USA világossá tette, hogy támogat bennünket. Ez azért fontos, mert az USA a NATO legerősebb hadereje, így a biztonságunk garantált. Fáj nekünk azonban, hogy Nyugat azzá lett, ami. Hozzátette, a Nyugat nem azonos Brüsszellel, az USA-ban ugyanis ugyanazokat a harcokat vívják a republikánusok, mint mi Európában. Az oroszokról szóló marhaságot lesöpörték az amerikaiak egyetlen nyilatkozattal.

A kormányfő arról is beszélt, a mögöttünk hagyott négy év rendkívül igazságtalan volt.

Nem mi csináltuk a háborút, nem mi vezettük be a szankciókat. Nekünk is meg kellett fizetnünk azonban ezek árát.

A kérdés azonban az volt, hogy hogyan válaszol a magyar nemzet ezekre az igazságtalanságokra. Kiemelte, egyetlen célunkat sem adtuk fel. Egy százalékos növekedés mellett 11 százalékkal emeltük a minimálbért – mondta Orbán Viktor. Hangsúlyozta: visszaadták a 13. havi nyugdíjat, és elkezdték a 14. havit. Megkétszerezték a családok után járó adókedvezményt, a legalább két gyermeket vállaló édesanyák pedig adómentesek lettek. És ilyen körülmények között is megőrizték a munkahelyeket.

Igazságtalan évek jöhetnek a következő időszakban. A kérdés azonban az, hogy képesek leszünk-e ilyen helyzetben elérni a magyar nemzet legfontosabb célkitűzéseit, ami a háborúból való kimaradás – jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, a kimaradáshoz hárommillió szavazatra, és nemzeti egységre van szükség.

Ha mindenki, akinek közös szenvedélye Magyarország, elmegy szavazni, és mindenkit elvisz magával, akkor meglesz a hárommillió szavazat – szögezte le a miniszterelnök.

Hozzátette, hamis állítás, hazugság, hogy a fiatalok a kormány ellen vannak.

Ha valaki ma lázadni akar, akkor velünk közösen, a globalisták, a brüsszeliták ellen kell lázadni – emelte ki a kormányfő.

A fiatalokról szólva elmondta, nem fizetnek jövedelemadót, a 30 év alatti hölgyek nem fizetnek adót, ha van legalább egy gyermekük, van diákhitel, hogy tanulhassanak, meg munkáshitel, hogy dolgozhassanak. Hozzátette: ezt mind az ő szüleik tették lehetővé. A kormányfő azt mondta, a kérdés az, hogy mikor minek van itt az ideje.

A veszélyek korában Magyarország komoly kihívásokkal néz szembe, ehhez pedig tudás, tapasztalat és rutin kell. Nem a kalandozások ideje van, meg kell védeni, biztonságba kell helyezni ami van. Magyarországra szerinte ma biztos választásra van szüksége, a Fidesz pedig a tapasztalat a biztos választásra – mondta.

A miniszterelnök hálát adott Istennek, hogy „megsegített bennünket az elmúlt 16 évben”.

A jelenlevőknek is megköszönte az eddigi támogatást.

Zárásul azt mondta, nincs kampánycsend, tegyék azt, amit ő: keljenek korán, menjenek el gyorsan szavazni, aztán pedig mozgósítani.