Lezárult a kampány, 255 ezer szavazatot már le is adtak – a nap hírei

Minden készen áll a vasárnapi országgyűlési választás lebonyolítására. A választáson valamivel több mint 8 millió választópolgár vehet részt. A voksoláshoz már nem szükséges a lakcímkártya, elegendő egy érvényes személyazonosító okmány bemutatása. Szavazni reggel 6 és este 7 óra között lehet, illetve a levélszavazatoknak is legkésőbb vasárnap este 19 óráig kell beérkezniük. A külképviseleti és az átjelentkezéssel leadott voksokat csak jövő hét végén számolják meg, így akár 315 ezer szavazat eredményét még nem ismerjük meg vasárnap este.

Megkezdődött az országgyűlési képviselők választása az amerikai kontinensen működő magyar külképviseleteken, ahol helyi idő szerint szombaton 6 és 19 óra között lehet voksolni. Összesen 5.586 választópolgár adhatja le szavazatát, ami jelentős növekedés a 4 évvel ezelőtti mintegy 4 ezer főhöz képest. Az első szavazóhelyiségek Dél-Amerikában nyíltak meg, majd időeltolódás szerint fokozatosan Észak- és Közép-Amerikában, valamint az Egyesült Államok nyugati partján is elindult a voksolás.

Már 255 ezer levélszavazatot adtak le a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok. Az eddig ellenőrzöttek közül több mint 186 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat. A voksok közül csaknem 40 ezret postán, a többit a külképviseleteken adták le.

A választás tétje a béke – jelentette ki a miniszterelnök, aki szerint a legfontosabb cél, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból. Orbán Viktor a Fidesz-KDNP budapesti kampányzáró rendezvényén hangsúlyozta: az Egyesült Államok világossá tette, hogy támogatja a mostani kormányt, és azt, hogy Magyarország a nyugat része. Úgy fogalmazott: ezzel lesöpörték az oroszbarátságról szóló összes marhaságot. A miniszterelnök szerint vasárnap a magyarországi roma közösség elsöprő többsége rájuk fog szavazni, mert soha ilyen lépésekkel nem haladt még a roma közösség polgárosodása, mint az elmúlt időszakban.

A Tisza arra kér felhatalmazást, hogy Magyarország újra demokratikus jogállam lehessen – jelentette ki a párt miniszterelnök-jelöltje a debreceni kampányzárón. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy vasárnap sok millió magyar ember meg fogja erősíteni, hogy Magyarország helye Európában van. Hangsúlyozta: csak az első lépés Orbán Viktor rendszerének a leváltása, a második fontosabb: egy emberi és európai ország építése. Nem lesz könnyű, mert a választás másnapján el kell kezdeni az ország újjáépítését és a nemzetegyesítést, és kezet kell nyújtani azoknak, akikkel mot szemben állnak.

Mára mindenki rájött, hogy a Mi Hazánk Mozgalom megkerülhetetlen politikai erővé vált – fogalmazott Toroczkai László a párt budapesti kampányzáró rendezvényén. A pártelnök szerint ezt mutatja az is, hogy a Fidesz és a Tisza megpróbálta elhódítani szavazóikat, rávenni jelöltjeiket a visszalépésre. Toroczkai László hangsúlyozta, sorsdöntő választás előtt állunk, amit feszült figyelemmel kísér a világ.

Baloldal nélkül nincs rendszerváltás, csak tatarozás, ezért is kell a Demokratkus Koalíció a parlamentbe – jelentette ki a párt elnöke a Baranya megyei Versenden. Dobrev Klára a párt kampányzáróján azt hangoztatta, hogy aki erős szakszervezetet, tisztességes béreket akar, az küldjön erős baloldalt a parlamentbe. Szavai szerint a DK az egyetlen, amely tisztességes kárpótlást adna a devizahiteleseknek.

A Kutya Párt bejut a parlamentbe – jelentette ki az ellenzékipárt listavezetője, pártigazgatója a kampányzáró rendezvényen. Nagy Dávid hárompárti parlamentre számít, ahol a Fidesz-KDNP és a Tisza mellett MKKP lesz a harmadik. A részvételi arány szerinte elérheti a 71 százalékot. Nagy Dávid a kampányt értékelve kiemelte, hogy a Kutya Párt az egyetlen, amely nem valami ellen, hanem valami mellett akar kiállni.

Megérkezett Iszlámábádba a J.D. Vance alelnök vezette amerikai delegáció, hogy iráni tisztviselőkkel tárgyaljon a tűzszünet megerősítéséről és egy tartós megállapodás lehetőségéről. A küldöttség tagjai között van Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump elnök veje is. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a tárgyalások előtt nyomatékosította: országa mély bizalmatlansággal lép a tárgyalásokba, amit azzal indokolt, hogy Iránt a nukleáris tárgyalások idején kétszer is támadás érte.

Két kínai kőolajszállító tartályhajó haladt át a Hormuzi-szoroson, ezek az első tankerek, amelyek az amerikai-iráni tűzszünet után elhagyták a Perzsa-öböl térségét. A hajóforgalom újraindulása kulcsfontosságú, mivel eddig a Hormuzi-szoroson haladt át a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz szállításának mintegy ötöde.

Hivatalosan életbe lépett a tűzszünet az ukrajnai fronton az ortodox húsvét alkalmából. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök figyelmeztetett, hogy az ukrán hadsereg válaszolni fog a tűzszünet esetleges megsértésére. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a fegyvernyugvást megelőzően a szemben álló felek összesen 350 hadifoglyot cseréltek ki, mindkét fél 175 foglyot engedett szabadon.

Egy 35 éves török állampolgárságú férfit vett őrizetbe a rendőrség az Árpád híd közelében történt, péntek esti, két halálos áldozatot követelő baleset helyszínelése után - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A férfival szemben halált okozó közúti veszélyeztetés gyanúja miatt indítottak eljárást, illetve azt is vizsgálják, hogy az Audit vezető férfi a baleset idején versenyzett-e más autók vezetőivel.