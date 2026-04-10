2026. április 10. péntek Zsolt
Az új siófoki kormányablak az átadás napján, 2026. március 6-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Rendkívüli nyitvatartás lesz a választások hétvégéjén

Infostart / MTI

Az ország csaknem valamennyi kormányablaka nyitva tart szombaton és vasárnap, hogy személyi okmányának hiánya miatt senki ne maradjon le az országgyűlési választásról – közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára a Facebookra feltöltött csütörtöki videójában.

György István hangsúlyozta, hogy a kormányablakokban ezen a két napon kizárólag személyiokmány-ügyintézésre lesz lehetőség, ami vonatkozik arra is, ha valaki nem találja a személyi igazolványát, és nem áll rendelkezésére útlevél vagy jogosítvány sem. Ebben az esetben az ügyfél ideiglenes személyi igazolványt tud készíttetni, amellyel részt tud venni a választáson.

Az államtitkár azt is elmondta, hogy a személyi igazolványon kívül lakcímkártyát is ki tudnak állítani a kormányablakokban azok számára, akik ezt igénylik.

Felhívta a figyelmet arra: akik az új lakcímükön szeretnének szavazni április 12-én, azoknak legkésőbb április 10-én, pénteken reggel 9 óráig kell új lakcímet létesíteniük a kormányablakban. Hozzátette: ez esetben az érintettek már az új lakcímükön tudnak a névjegyzékbe kerülni és szavazni. Ha azonban nem kezdeményezi valaki új lakcím létesítését, akkor csak a régi lakhelyén élhet a szavazati jogával.

György István fontosnak nevezte, hogy ezen a két napon kizárólag bankkártyával tudnak fizetni az ügyfelek, hiszen a postahivatalok nem lesznek nyitva, ahol csekkes fizetésre nyílna lehetőség.

Történelmi csúcs lehet a részvételi arány a választásokon
A vasárnapi választás esélyeit, a kis és a nagy pártok várható lehetőségeit, a vasárnap esti eredmény egyértelműségének esélyét boncolgatta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója és Böcskei Balázs, az Idea Intézet stratégiai igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Volodimir Zelenszkij határidőt mondott a Barátságra

Volodimir Zelenszkij határidőt mondott a Barátságra

Ukrajna tavasszal befejezi a Barátság kőolajvezeték javítását, ha továbbra is fennáll az európai finanszírozás kérdése az olajszállítási lehetőségért cserébe – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi sajtótájékoztatóján, amelyen az is elhangzott: nehéz hónapok várnak Ukrajnára, mert Amerika egyre kevésbé foglalkozik a térséggel.
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
Jó és rossz hírt is kaptak a magyar nyugdíjasok: mutatjuk a mellbevágó számokat

Jó és rossz hírt is kaptak a magyar nyugdíjasok: mutatjuk a mellbevágó számokat

Évről évre növekednek a juttatásaik, mégis súlyos relatív leszakadást érzékelhetnek a társadalmon belül a magyar nyugdíjasok: a mediánnyugdíj összege 2023-ban még elérte a mediánbér összegének 66%-át, mostanra azonban 58%-ra esett a mediánnyugdíj és a nettó mediánbér hányadosa. Habár a 14. havi juttatás fokozatos bevezetése javíthat a helyzeten, a leszakadást ez sem tudja teljesen megfékezni. A szakértők úgy vélik, a nyugdíjasok relatív lecsúszásának elsődleges oka a pusztán inflációkövető nyugdíjemelés, és jelentősen javítana az idősek pozícióján, ha a nyugdíjemelések mértéke részben a bérnövekedés ütemétől is függene.

Láthatatlan áramfalók ürítik ki a pénztárcádat: ezzel a 10 egyszerű trükkel a villanyszámlád jelentős részét megspórolhatod

Láthatatlan áramfalók ürítik ki a pénztárcádat: ezzel a 10 egyszerű trükkel a villanyszámlád jelentős részét megspórolhatod

Egy átlagos háztartás villamosenergia-felhasználása több jól elkülöníthető terület között oszlik meg, de ezek hatása a teljes fogyasztásra nem egyformán érzékelhető a mindennapokban.

Vance warns Iran against 'trying to play' US as he heads to Pakistan for peace talks

Vance warns Iran against 'trying to play' US as he heads to Pakistan for peace talks

The US vice-president was speaking to reporters before departing for Islamabad, where he is due to lead talks with an Iranian delegation.

