Választások: bejelentettek egy „kényszervisszalépést”

Czeglédy Csaba a Facebook-oldalán bejelentette: nem indul az április 12-i országgyűlési választáson a szombathelyi központú Vas vármegye 1-es számú választókerületben, ahol 2022-ben közel 10 százalékpontos különbséggel kapott ki a fideszes Hende Csabától.

Czeglédy a közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy kényszerből lép vissza.

„A külső kényszer a Fidesz által teremtett, torz választási rendszer, a belső kényszer pedig az, hogy én nem tudnék azzal a tudattal együtt élni, hogy fideszest segítek győzelemre. A Fidesz annyi mindent elvett tőlem az elmúlt tizenhat évben, a becsületemet nem tudta” – fogalmazott.

Czeglédy arra kérte támogatóit, hogy április 12-én szavazzanak a legjobb meggyőződésük szerint. Ő listán a Demokratikus Koalícióra fog szavazni, mert ez a közösség áll a szívéhez a legközelebb, és nagy tragédiának tartaná, ha a baloldali és liberális értékeknek nem lenne képviselete a parlamentben.

„Az elmúlt tizenhat év után én nem adnék senki kezébe teljhatalmat” – tette hozzá.

A többmilliárdos adócsalásért első fokon 7 év börtönbüntetésre ítélt Czeglédy Csaba függetlenként indult volna a szombathelyi választókerületben. Mint a Telex felidézte egy, a portálnak korábban adott nyilatkozatát, Czeglédy szerint a DK vezetése szerette volna, hogy a párt színeiben szerepeljen, és a „szíve csücske a DK-s közösség”, de ő ragaszkodott a függetlenséghez, mert így jobbnak tartotta az esélyeit a választáson.