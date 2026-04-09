Leállásokat jelentett be az MBH Bank, több szolgáltatás is elérhetetlen lesz

2026. 04. 16-án 22:00 és 23:00 óra között karbantartás miatt az MBH Netbank (korábban BB) felületén az értékpapírokkal kapcsolatos funkciók szünetelnek – írja a pénzintézet közleménye alapján az atv.hu. Az MBH kéri ügyfeleit, hogy értékpapírokkal kapcsolatos megbízásaikat időzítsék a karbantartási időn kívülre.

A pénzintézet továbbá figyelmezteti ügyfeleit, hogy az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep és a Duna Bank Zrt. bankkártyás ügyfeleit érintő tervezett karbantartást végeznek 2026. 04. 16. 23:00 és 2026. 04. 16. 23:30 között.

A bankkártyás tranzakciók zavartalanok a karbantartás ideje alatt is, de a kártyatranzakciós SMS-ek kiküldésében csúszás várható.

További karbantartási munkák miatt 2026. 04. 18-án 22:00 és 2026. 04. 19-én 06:00 között pár perces megszakadások fordulhatnak elő az MBH Bank App működésében a 101-es bankazonosítóval kezdődő fizetési és pénzforgalmi számlák esetében.

Ezekben az időszakokban az alkalmazásba való bejelentkezés hibára futhat, ilyenkor pár perc elmúltával érdemes újra megpróbálni a belépést, vagy az MBH Netbankban ügyet intézni.