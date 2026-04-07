Volt szocialista vezetők visszalépésre kérik a baloldali jelölteket

Nyílt levélben fordult a még versenyben lévő baloldali képviselőjelöltekhez egy sor, egykori vezető szocialista politikus. Az aláírók – köztük Lendvai Ildikó, Göncz Kinga, Lamperth Mónika és Bárándy Péter – azt kérik a jelöltektől, hogy lépjenek vissza a választástól.

„Az országért, a baloldalért érzett közös felelősségtől hajtva azért fordulunk hozzátok, mert most másra van szükség, mint amit eddig tettetek. Most nem pártotok parlamenti jelenlétéért, hanem a magyar baloldal jövőjéért kell áldozatot hoznotok” – fogalmaztak.

Az aláírók úgy látják, hogy a baloldalnak a mostani politikai rendszerben nincs mozgástere, ezért fontos, hogy legyen változás. „A magyar társadalom változást akaró többsége ezért döntött úgy, hogy eddigi kudarcaink után most egyetlen váltópártba tömörülve keresi az esélyt” – tették hozzá.

A volt baloldali vezetők szerint a jövőben azok kapnak majd felhatalmazást a társadalomtól, akik most „nem kockáztatják a körzetekben sem a váltóerő sikerét, sem megfelelő arányú győzelmét.” Szerintük az új váltóerő kormányzásában „egy új, parlamenten kívüli baloldali mozgalomnak is szerepe lesz.”

A Hvg.hu szerint a levél elsősorban a DK jelöltjeinek szólhat, hiszen az MSZP nem állított listát a mostani választáson, és az általuk támogatott négy egyéni jelöltből három (Kunhalmi Ágnes, Szabó Sándor és Vajda Zoltán) már visszalépett, Hiller István (budapesti 16-os választókerület) még nem gondolta meg magát.