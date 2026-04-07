2026. április 7. kedd Herman
Évekig tartó változás jön: így alakul át a vasúti közlekedés

A Déli körvasút fejlesztése miatt április 7-től várhatóan 2027 végéig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros között. A korlátozás jelentősen átírja a győri és a pécsi fővonal, valamint a székesfehérvári és dunaújvárosi járatok menetrendjét, így több vonat fővárosi indulási és érkezési állomása is megváltozik.

A MÁV tájékoztatása szerint a menetrendi változások leginkább a győri és a pécsi vonal utasait érintik. A győri fővonalon a belföldi InterCityk, a G10-es járatok és a sebesvonatok a Keleti pályaudvar helyett csak Kelenföldig közlekednek, illetve onnan is indulnak. A bécsi nemzetközi vonatok a megszokottnál korábban indulnak a Keleti pályaudvarról. A Tisza-Szamos EuroCityk egyáltalán nem érintik ezt az állomást, a Rába InterRégiók pedig a Déli pályaudvarra érkeznek – idézi a Portfolio.

A Budapest és Pécs között közlekedő Mecsek InterCityk többsége az előszezoni menetrend kezdetéig a Déli pályaudvart használja. Ezzel szemben a kaposvári InterCityk, valamint a dunaújvárosi Z42-es vonatok végállomása Budapest-Kelenföld lesz. A módosítások kisebb mértékben a székesfehérvári vonalra is kihatnak. Változik a hétvégi Déli-Parti InterRégiók, a munkanapi S36-os vonatok, illetve néhány kora hajnali és esti járat menetrendje is.

A vágányzár első hetében a tavaszi szünet miatt a megszokottnál kisebb lesz az utasforgalom. A tanítás április 13-i kezdetétől azonban minden ingázónak érdemes előre tájékozódnia.

A pontos útvonalak és menetrendek megtervezéséhez a MÁV hivatalos utastájékoztató felületeinek használata javasolt. A több évig tartó beruházás elsődleges célja az elővárosi vonalak és a fővárosi közutak tehermentesítése. A tervek szerint a fejlesztés napi szinten akár 60 ezer autóval is csökkentheti a gépjárműforgalmat. Eközben a főváros környékéről ingázók gyorsabban és kiszámíthatóbban juthatnak be Budapestre.

A munkálatok során egy közel 3,8 kilométeres szakaszon teljesen átépítik a meglévő két vágányt. Emellett egy harmadik, bizonyos részeken pedig egy negyedik vágányt is kialakítanak. A kapacitásbővítés lehetővé teszi, hogy a jövőben irányonként és óránként akár 12 elővárosi vonat is közlekedhessen. A pályaépítés során modern, rezgéscsillapító megoldásokat alkalmaznak a környezeti terhelés mérséklése érdekében. Mindemellett hét budapesti vasúti hidat is felújítanak vagy újjáépítenek.

A háború elől menekülők csak egy kisebb részét tehetik ki annak a migrációs hullámnak, amely feltehetőleg Iránból a közeli jövőben elindul; a háború befejeződése fékezni tudná a folyamatot, de van egy réteg a 90 milliós országban, amely még össze tud szedni annyit, hogy útnak induljon egy jobb élet reményében – vélekedett az InfoRádióban Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője.
 

Elérkeztünk a végső határidőhöz, Amerika végzetes csapásra készül - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról - mondta Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében. Amerika az elnök terve szerint erőműveket és hidakat bombázna. A forradalmi gárda "alaptalannak" nevezte Trump fenyegetőzését. Közben csökken az iráni megtorlócsapások intenzitása: Izrael ellen több mint 12 óra szünet után indult újabb rakétatámadás ma reggel. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra

Bizonytalan évre számít a Suzuki belföldi értékesítési vezetője, Horváth Attila a Pénzcentrumnak arról beszélt: sokkal keményebben meg kell dolgozni az ügyfélszerződésekért.

‘Sights that no human has ever seen’: Artemis II crew bound for Earth after lunar fly-by and solar eclipse

The astronauts lost connection with Nasa while behind the Moon, as they passed the furthest point humans have ever travelled from Earth.

