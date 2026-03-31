2026. március 31. kedd Árpád
Az érvényes szavazás szabályait bemutató tabló az önkormányzati választáson a zuglói Örökzöld Óvodában kialakított szavazókörben 2019. október 13-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Nézőpont Intézet: hatvanhat választókerületben várható Fidesz-győzelem

Infostart / MTI

Áprilisban az ország választási térképe nagyobb részben újra narancssárga lesz a Nézőpont Intézet mandátumbecslési projektjének előrejelzése szerint. Választástörténeti és országos közvélemény-kutatási adatok, valamint a 2026 során számos választókerületben végzett önálló felmérések alapján nagy valószínűséggel megbecsülhető, hogy a 106 választókerületből 66-ban győzhetnek a kormánypártok jelöltjei – közölte az intézet. A 21 Kutatóközpont helyi, választókerületi kutatásai szerint viszont fideszes bástyák dőlhetnek le

A Nézőpont Intézet a honlapján elérhető közleményében azt írta, hogy a 106 választókerületben várható eredmények megbecslése során több eljárást is lehet alkalmazni. „Mivel a megválasztott képviselő az, aki a legtöbb szavazatot kapja a választókerületben, a választókerületi győztesek kilétére vonatkozó becslés meglehetősen pontosan elvégezhető”.

Tudatták, hogy egyszerre három eljárást is alkalmaztak: a választástörténeti adatok feldolgozásával az egyes kerületek politikai irányultsága állapítható meg, míg a mandátumkalkulátorokban is alkalmazott eljárás az egyes választókerületek szokásos eltérését veszi figyelembe az országos közvélemény-kutatási eredményektől. A legpontosabb helyzetképet az egyes választókerületekben készített reprezentatív felmérések adják, amelyet a Nézőpont Intézet 2026 első három hónapjában 30 választókerületben készített el. Az intézet szerint a fenti eljárások együttes alkalmazásával megállapítható, hogy

a 106 választókerületből 44-ben szinte biztosra vehető a Fidesz-KDNP, míg 27-ben ellenzéki jelöltek győzelme.

A 27 szinte biztosan ellenzéki győzelmet jelentő választókerületből 26-ban a Tisza jelöltjei kerekednek felül a becslés szerint, egyben pedig a Tisza Párttal szövetséges más ellenzéki jelölt - tették hozzá.

A fennmaradó 35 választókerületből 22-ben nagy valószínűséggel állítható, hogy a kormánypártok jelöltje fog győzni, míg 13-ban várhatóan a tiszás kihívóik végeznek az első helyen.

Összességében tehát a Fidesz-KDNP 66, a Tisza Párt 39 választókerületben bízhat a jelöltjei győzelmében, további egy választókerületben pedig más, Tisza-közeli ellenzéki jelölt kerülhet az első helyre - közölte a Nézőpont.

A Mi Hazánk, a DK, a Kétfarkú Kutyapárt jelöltjei vagy az említetten túl más független induló megválasztása az egyéni választókerületekben irreálisnak tűnik.

A Nézőpont Intézet szerint mindez azt is jelenti, hogy a kormánypártoknak a 66 választókerületi győzelmük mellett elegendő 34 listás mandátumot szerezniük a parlamenti abszolút többséghez, és így Orbán Viktor miniszterelnöki újraválasztásához.

Meglepetést hoznak az idei húsvéti sonkaárak a budapesti piacokon
Nem drágult idén a sonka a fővárosi piacokon. Idén is a hagyományos füstölt, kötözött sonka a sláger, a szívsonkát és parasztsonkát keresik a legtöbben, de húsvét előtt rendkívül széles füstölt árukínálattal várják a fővárosi vásárcsarnokok a vásárlókat, az árak nem változtak a tavalyi évhez képest – mondta Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. ügyvezető igazgatója.
Olaj, gáz? – Más fontos nyersanyagok is a Közel-Keleten rekednek most

A Hormuzi-szoros lezárása miatt jelenleg hélium és alumínium sem jut ki a térségből. Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: a válság nagyon sok alaptermék árát befolyásolja – a vegyipar különösen érintett –, Európának pedig ázsiai beszerzőkkel kell versenyeznie ugyanazokért a szállítmányokért.
 

A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
Barátság kőolajvezeték: egészen erős fordulat látszik Brüsszelben

Az ukrajnai háború egyre inkább nemcsak katonai, hanem infrastruktúra- és ellátási háborúvá is válik, ahol az energiahálózatok feletti kontroll stratégiai fegyver. A Barátság vezeték körüli vitában egyre feszültebbé válnak az uniós diplomaták is.

Hiába várják a magyar vásárlók az olcsó villanyautókat: kiderült a keserű igazság, miért kell még mindig vagyonokat fizetni értük

Elektromos átállás után árháború jön: a kínai gyártók felforgatják az európai autópiacot, miközben a vevők még mindig a megfizethető modellekre várnak.

Netanyahu says military aims in Iran 'beyond halfway' complete, as Kuwaiti oil tanker hit in Dubai

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

