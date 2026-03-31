2026. március 31. kedd Árpád
Egy szavazó átveszi a szavazólapokat az önkormányzati választáson a XII. kerületi Zugligeti Általános Iskolában, az 53-as számú szavazókörben 2019. október 13-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Magas részvétel várható a választáson, de más is döntő lesz a Republikon Intézet szerint

A 2026-os választásokon nem az országos részvétel nagysága, hanem annak megoszlása lehet döntő, különösen a vidéki és városi részvétel közötti különbségek alakulása szempontjából – állapította meg a Rebublikon Intézet az elemzésében.

Az intézet megállapításai szerint a közvélemény-kutatások rendkívül magas részvételi hajlandóságot mutatnak a 2026-os választás előtt. A rekordot továbbra is a 2002-es – még kétfordulós – választás tartja, 70,5 és 73,5 százalékos részvételi aránnyal.

Ez a rekord az elemzés szerint idén megdőlhet, hiszen a rendszerváltás utáni választások részvételi aránya hullámzó volt, mégis jól érzékelhetően együtt mozgott azzal, mekkora tétje volt a voksoknak, márpedig „2026-ban a választásoknak mindkét oldal akkora súlyt ad, mint soha korábban” – olvasható az elemzésben.

Megállapították azt is, hogy a részvétel és a településméret között stabil kapcsolat volt megfigyelhető, így

minél nagyobb egy település, annál magasabb volt a részvétel az eddigi választásokon.

Felhívták a figyelmet ugyanakkor arra, hogy 2018 és 2022 között a részvételi különbségek enyhén mérséklődtek, a kisebb településeken ugyanis nőtt a részvétel. A vidéki mobilizáció erősödése pedig összefügg a Fidesz falvakban és kisvárosokban növekvő támogatottságával az elemzés szerint.

A dokumentumban rámutatnak arra, hogy a 2026-os választás „új politikai térben zajlik a Tisza Párt megjelenésével”, ez pedig a részvétel területi mintázatát is befolyásolhatja – írták, utalva arra, hogy az ellenzéki párt markánsan jelenik meg a vidéki településeken.

A 2018-as és a 2022-es választások adatai és a különbségek alapján várhatóan nem tűnik el az „urbanizációs lejtő” a részvétel területi szerkezetéből – írták, kitérve arra, hogy a falusi mobilizáció tovább közeledik-e az országos átlaghoz, illetve a Tisza megjelenése hogyan alakítja át a részvétel területi szerkezetét. Ezt a kérdést vélhetően csak a választás fogja megválaszolni majd.

Rámutattak arra is, hogy „a részvétel területi szerkezete szorosan összefügg a pártok erőviszonyaival”, a 2026-os választáson pedig nem az országos részvétel nagysága, hanem annak megoszlása lehet döntő, különösen a vidéki és városi részvétel közötti különbségek alakulása szempontjából – olvasható az intézet honlapján is megtekinthető elemzésben.

Belföld    Magas részvétel várható a választáson, de más is döntő lesz a Republikon Intézet szerint

elemzés

részvételi arány

republikon intézet

választás 2026

Megvan a győztes tervező Rákosrendező rehabilitációjára

Karácsony Gergely főpolgármester az eredményhirdetés napját történelminek nevezte, szerinte Rákosrendező Budapest autonómiája visszaszerzésének szimbóluma. Egy óriási park és 10 ezer új lakás kell hogy létrejöjjön. Vitézy Dávid társelnökként segítette Karácsony Gergely munkáját a bírálóbizottság élén. Jelezte, 40 ezer parkolóhely helyett 15 hektáros park keletkezik, rengeteg meghirdethető lakás, nem a tőkét szolgáló luxusnegyed, hanem új városrész. A győztes egy 5 nemzetiségű konzorcium, a francia, német, holland, magyar és szlovák Coldefy.
 

Rákosrendező egyszerre lehetne zöld és igazságos is: mit tervez Budapest?

A Kutyapárt már régen nem viccpárt.
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
Nagy mozgásokkal telik a nap a magyar tőzsdén

Nagy mozgásokkal telik a nap a magyar tőzsdén. Ázsiában negatív hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában pedig szintén többnyire negatív a hangulat, noha nemrég olyan hírek érkeztek, hogy már a Hormuzi-szoros újranyitása nélkül is befejezné a háborút az USA. Eközben a magyar tőzsdén ütik a CIG Pannóniát, miután kiderült, hogy a vállalat nem fizet osztalékot. De felpattant az elmúlt napokban nagyot eső 4iG és Opus árfolyama is.

Akár 2,5 milliós ingyenpénz is ütheti a magyarok markát: valóságos roham indult, erre bazíroznak most sokan

A magyar háztartások jelentős része még nem rendelkezik napelemes vagy energiatároló rendszerrel.

Netanyahu says military aims in Iran 'beyond halfway' complete, as Kuwaiti oil tanker hit in Dubai

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

