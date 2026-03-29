Csömörön beavatkoztak a választási plakátharcba

Az akciót egy tucatnyi helyi polgár hirdette meg, miután megelégelték a település képét elcsúfító, összefirkált és összetört plakátokat - számot be a csomorihirek.hu.

A rongálások során az ellenzéki jelöltek arcképeire obszcén rajzok kerültek, a Mi Hazánk hirdetéseire horogkereszteket festettek, a Laky bekötőúton pedig szinte minden eszközt összetörtek. A helyi térfigyelő kamerák felvételei szerint három férfi éjszakánként, szisztematikusan végezte a pusztítást.

Fábri István polgármester az RTL Híradónak elmondta: az önkormányzathoz számos lakossági panasz érkezett, a szülők nehezményezték, hogy gyermekeiknek nap mint nap obszcén feliratokat kell látniuk iskolába menet. Dr. Katona Péter jegyző tájékoztatása szerint a választási törvény értelmében a plakátok lefestése a véleménynyilvánítás körébe tartozhat, ám azok megrongálása már büntetendő kategória. Mivel a hivatalos szerveknek a jogszabályok miatt korlátozott volt a mozgástere, a civilek közvetlenül a jelöltekhez fordultak.

A kezdeményezők egy helyi bisztróba hívták egyeztetésre a pártok képviselőit.

A Tisza Párt, a DK és a Mi Hazánk jelöltjei írásban is hozzájárultak hirdetéseik eltávolításához, a Fidesz azonban nem válaszolt a megkeresésre.

A pénteki akció során a helybéliek fényes nappal szedték le a több száz kint maradt plakátot, amelyeket a Községgondnokság telephelyén adtak le.

A kormánypárti jelölt, Tuzson Bence plakátjait azóta pótolták a hirdetők.