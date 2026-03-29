Csömörön minden választási plakátot leszedtek
Nyitókép: csömöri hírek

Csömörön beavatkoztak a választási plakátharcba

Infostart

Sajátos polgári engedetlenségi akció keretében távolították el az összes választási plakátot Csömör főútjairól a helybéliek, miután az elmúlt hetekben szisztematikusan megrongálták és obszcén feliratokkal, jelképekkel látták el a politikai hirdetéseket.

Az akciót egy tucatnyi helyi polgár hirdette meg, miután megelégelték a település képét elcsúfító, összefirkált és összetört plakátokat - számot be a csomorihirek.hu.

A rongálások során az ellenzéki jelöltek arcképeire obszcén rajzok kerültek, a Mi Hazánk hirdetéseire horogkereszteket festettek, a Laky bekötőúton pedig szinte minden eszközt összetörtek. A helyi térfigyelő kamerák felvételei szerint három férfi éjszakánként, szisztematikusan végezte a pusztítást.

Fábri István polgármester az RTL Híradónak elmondta: az önkormányzathoz számos lakossági panasz érkezett, a szülők nehezményezték, hogy gyermekeiknek nap mint nap obszcén feliratokat kell látniuk iskolába menet. Dr. Katona Péter jegyző tájékoztatása szerint a választási törvény értelmében a plakátok lefestése a véleménynyilvánítás körébe tartozhat, ám azok megrongálása már büntetendő kategória. Mivel a hivatalos szerveknek a jogszabályok miatt korlátozott volt a mozgástere, a civilek közvetlenül a jelöltekhez fordultak.

A kezdeményezők egy helyi bisztróba hívták egyeztetésre a pártok képviselőit.

A Tisza Párt, a DK és a Mi Hazánk jelöltjei írásban is hozzájárultak hirdetéseik eltávolításához, a Fidesz azonban nem válaszolt a megkeresésre.

A pénteki akció során a helybéliek fényes nappal szedték le a több száz kint maradt plakátot, amelyeket a Községgondnokság telephelyén adtak le.

A kormánypárti jelölt, Tuzson Bence plakátjait azóta pótolták a hirdetők.

Hiába esett sok hó a télen, drámai szintre csökkenhet a nyári szezonra a Balaton vízszintje

A Balaton szabályozott vízszintje a nyári időszakban általában 120 centiméter, de az előzetes számítások szerint ezt idén nem éri el a tó, melynek jelenleg 89 centiméteres az átlagos vízállása – mondta az InfoRádióban Bíró Tibor. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője figyelmeztetett: nem olyan sokára akár nullás vízállásra is lehet számítani, ami ökológiai és turisztikai szempontból egyaránt komoly problémákat okozhat.
 

Szabó Szabolcs visszalépése után átrendeződtek az erőviszonyok a budapesti 9-es körzetben

Az alaposan átrajzolt, Csepelhez kötődő budapesti 9-es egyéni választókerületben a csatát már háromszor is megvívó duó helyett most új páros küzd meg a győzelemért: a Fidesz Németh Szilárd helyett Király Nórát indítja, míg a körzetet háromszor is megnyerő ellenzéki Szabó Szabolcs visszalépett, így esélye nyílt a tiszás Kátai-Németh Vilmosnak.
 

Elsöprő győzelmet aratott a ChatGPT a magyarok körében

Magyarországon a mesterséges intelligenciát (MI) használók közel 85 százalékban használják a ChatGPT-t, a Gemini aránya 32,4 százalék, az MI-alapú fordítóké 18 százalék - közölte a Sophos Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban végzett regionális kutatása alapján vasárnap az MTI-vel.

Hatalmas hibát vétett a hazai vasúttársaság: váratlan kártérítés hullhat a magyar utasok ölébe az óraátállítás miatt

A tavaszi óraátállítás technikai zavart okozott a MÁV utastájékoztató rendszerében. A hiba miatt a felületek tévesen hatvanperces késést jeleztek szinte az összes járatnál.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Major infrastructure hit across Gulf countries as Yemen's Houthis vow to continue attacks on Israel

The US says 3,500 personnel have arrived in the region with USS Tripoli, while Israel says it has targeted command centres in Tehran.

